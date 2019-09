„Întâlniri de suflet”

În cadrul proiectului „Întâlniri de suflet”, East European Cultural Centre îi invită pe românii stabiliți la Londra și nu numai, duminică, 22 septembrie, la ora 11:00, la Adrian's Bar & Bistro (la doi pași de stația Victoria), la o întâlnire cu scriitorul Constantin Arcu, care își lansează romanul „Măștile Exilului".

Evenimentul cultural la care intrarea este liberă este moderată de dr. Sophia-Cristina Lauric, artist plastic originar din Rădăuți, cu peste 100 de expuneri în țară și străinătate și nenumărate premii. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici Profesionişti din România, doctor în Arte Plastice și Decorative, Master în Design și Imagine publicitară.

Invitatul special al acțiunii de duminică este actrița Anca Vaida, care va citi pasaje din romanul semnat de Constantin Arcu. Autorul romanului s-a născut în 1956, la Flămînzi, în județul Botoșani. Este doctor în drept și fost magistrat și inspector în Inspecția Judiciară din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, a predat cursuri de drept la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (conferențiar universitar, șef de catedră), dedicându-se mai târziu în exclusivitate scrisului.

A debutat în anul 1981, a publicat 9 cărți și este membru al Uniunii Scriitorilor din România și laureat al numeroase premii pentru literatură. În cartea lui Constantin Arcu „Măștile Exilului" veți găsi de toate: aventuri, erotism, suspans, western, istorie, politică, dezamăgire și speranță etc. Roman de strictă actualitate, scris în stil american, "Măștile Exilului" are în centru omul contemporan, „nevoit să-și părăsească țara, în urma presiunilor diabolice ale Colonelesei Taifun. Ajuns în Italia, are parte de întâmplări extraordinare, în mijlocul emigranților, robi printre străini, mereu cu gândul la locul natal ce le străbate trecutul și de care se simt legați printr-un cordon ombilical subliminal. Toți speră să se întoarcă în lumea din care au fost izgoniți”.