Noutate editorială

La Editura Mușatinii a apărut recent romanul social-istoric semnat de Mihail C. Pitic, intitulat „Ochii albaștri ai țarului”. Este a doua carte publicată de Mihail-Cătălin Pitic, după ce, în anul 2007, a publicat cartea "Noţiuni introductive de tehnică", la Editura George Tofan Suceava.

În romanul „Ochii albaștri ai țarului”, autorul prezintă fapte care arată cititorului căile posibile pe care le poate urma oricare om în viaţă, generaţie după generaţie. Mihail C. Pitic vrea să demonstreze că viaţa fiecărui individ nu este numai rezultatul întâmplării, ci se află sub influenţa părinţilor, a bunicilor și a unei situații de viaţă transmisă de ei, numită soartă.

„Urmaşii fiecărui om trăiesc sub moștenirea înaintaşilor prin trăsăturile fizice şi psihice care le sunt transmise şi a faptelor lor. Ei vor fi nevoiţi să rezolve, pe mai departe, în manieră proprie, prin priceperea lor, situațiile noi de viață care conțin germenii situațiilor vechi de viaţă ale strămoșilor. Dacă înaintaşii şi urmaşii lor ar forma o singură persoană, ar vedea că această persoană imaginară, nemuritoare, ar îndeplini diverse roluri, dar va trăi sub semnul adevărului și al dragostei. Cei care vor trăi sub semnul minciunii şi al urii, nu după mult timp vor dispărea inexplicabil”, explică Mihail C. Pitic.

O experiență de viață

De asemenea, autorul romanului „Ochii albaștri ai țarului” dorește ca prin această carte să transmită o experiență de viață, „un mod de a trăi din care cititorul să aleagă partea cea mai frumoasă, partea care intră pe nesimțite în sufletul său şi care, în clipele cheie ale vieții, îl face să aleagă ceea ce este mai bun, mai corect, mai frumos. Calitățile unui om nu se bazează pe poziția sa socială pe care o ocupă, vremelnic, la un moment dat, ci pe capacitatea lui de a rezolva problemele vieţii și de a transmite mai departe priceperea şi dragostea sa. Orice asemănare cu realitatea este binevenită”. Motto-ul cărții este: „Viața este duală. Dumnezeu este echilibru în această dualitate”. Autorul dedică această carte „mamei mele Silvia care a trăit mai mult pentru alții, dăruind mult în viață, dar primind mult prea puțin înapoi”. „Ochii albaștri ai țarului” cuprinde 25 de capitole, primul capitol fiind intitulat „Istoria anilor care au trecut”. Cartea se încheie cu „Moartea vărului Vanea” și „Pe urmele tatălui”. Romanul-social „Ochii albaștri ai țarului” se găsește și poate fi achiziționat din Librăriile Lidana.

Autorul romanului, pasionat de științele exacte

Suceveanul Mihail-Cătălin Pitic este absolvent al Liceului

„Ştefan cel Mare" din Suceava. În anul 1995 a obţinut diploma de licenţă cu titlul de inginer în profilul mecanic, specializarea tehnologia construcţiilor de maşini, la Facultatea de Inginerie mecanică, în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava.

A început să-și desfăşoare activitatea didactică în septembrie 1999, ca profesor suplinitor, la Şcoala Nr. 7 Iţcani. În iulie 2002, Mihail-Cătălin Pitic a participat la concursul de titularizare, specialitatea mecanică. A devenit profesor titular pe un post vacant de la Grupul Şcolar "Laţcu Vodă" Siret. În august 2003 a obţinut gradul definitiv în învăţământ, în urma susţinerii examenelor la Psihopedagogie şi Discipline de specialitate, la Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iaşi. A publicat în revista Tribuna Învăţământului și în revista Şcoala Bucovinei. A activat, în anul școlar 2009/2010, la Grupul Şcolar Cajvana. A publicat şi susținut la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice şi referate a cadrelor didactice din 2009 referatul cu tema "O nouă mulţime de numere: Mulţimea numerelor aproximate”. În anul 2012 a obţinut gradul I în învăţământ, la Facultatea de construcții de maşini şi management industrial din cadrul Universității Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi. În anul 2015, a absolvit, în cadrul Facultăţii de Ştiințe Bacău, cu durata de 3 ani, în domeniul Matematică, programul de studii Matematică, cu examen de licenţă. A obţinut la examenul de licenţă nota 10. În prezent, Mihail-Cătălin Pitic activează ca profesor de matematică la ciclul gimnazial.