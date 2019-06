Lansare de carte

Vineri, 28 iunie, de la ora 16,00, la Biblioteca Orăşenească din Gura Humorului va avea loc lansarea volumului „Micuţa Lilith” al scriitoarei Mihaela Drelciuc Nistor. Grafica cărţii este una de excepţie şi poartă semnătura cunoscutului pictor humorean Radu Bercea. Despre carte, grafică şi autor vor vorbi profesorii Gheorghe Solcan şi Constantin Bulboacă.

Până la apariţia acestui volum toate cărţile profesoarei Mihaelei Drelciuc Nistor sunt „continuări a ceva”, ultimele volume având şi amprenta maestrului Radu Bercea, pentru că şi dumnealui a avut ceva de spus prin ilustraţii, o continuare a mesajului transmis de autoare. De această dată autoarea devine un personaj într-un amestec dintre realitate şi ficţiune prin intermediul jocului.

„Cu această Micuţă Lilith paradigma scriiturii mele se schimbă vizibil. Revenind la volumul de debut mi-am dat seama că nu a fost atât de arogant pe cât s-a vrut. Fumurile tinereţii! Poeziile scrise în primul an de facultate, ba mai repede chiar, au fost contaminate de un spirit blagian, acum prea meditativ şi călduţ pentru gustul meu. Sentimentele şi stările împărtăşite, un soi de dări de seamă conştiente, au scăpat din lesa analizei de suprafaţă, superficială, trecând cu brio prin furcile deconstructivismului, pe alocuri cu un cinism demn de tagma Micilor Socratici. Dar asta nu înseamnă o depolarizare a motivelor, ba din contră, rămân aceleaşi. Lilith poate aduce furtună, dar tot ea aduce şi curcubeul. Un singur verset altfel, iar noua ipoteză se va plia pe principiile postmodernismului. Demitologizarea temelor, prezenţa multiplă a scriitorului în text, opunerea în faţa ierarhizări, un amestec între realitate şi ficţiune prin intermediul jocului, un cumul de senzaţii fac din această carte, zic şi eu, o Senzoriadă. Am folosit acest termen deoarece, nu demult, am citit romanul S.F. al lui Cristian M. Teodorescu ce mi-a încântat simţurile”, ne-a spus Mihaela Drelciuc Nistor.

Manifestarea este organizată de Primăria Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului şi Biblioteca Orăşenească.