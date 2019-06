Cultural

La Muzeul de Istorie, în Sala Media, a avut loc joi, 30 mai, vernisajul Expoziţiei de pictură „In Memoriam George Ostafi OST”, acțiune care se înscrie în programul Festivalului internațional literar "Lectora", ediția a VII-a, desfășurat în zilele de 29 şi 30 mai.

Artistul plastic George Ostafi OST (1961 – 2019), „pictor abstract, colorist exuberant, care a abordat uleiul și acrilicul, pe pânză, preferând suprafețele mari”, a fost şeful serviciului Relații Publice și Evenimente Muzeale din cadrul Muzeului Bucovinei.

Expoziția „In Memoriam George Ostafi OST” cuprinde lucrări nonfigurative, care au formă pătrată. „Pictorul practică contrapunctul și juxtapunerile provocatoare, apelând la simboluri și încifrări, compozițiile sale fiind pline de dinamism, cel mai adesea circulare, gravitând în jurul unui nucleu central”, susțin criticii de artă. La vernisaj au participat apropiați ai artistului, colegi, prieteni, oameni care l-au apreciat.

Moment de reculegere

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, la vernisaj, că este cel mai complicat moment din această ediție a Festivalului "Lectora", pentru că cel care a gândit, a inițiat și a realizat toate edițiile, inclusiv o parte importantă din ediția festivalului din acest an, din păcate, nu mai este printre noi. Emil Ursu le-a propus celor prezenți păstrarea unui moment de reculegere, după care, a afirmat că ediția din acest an a Expoziţiei de pictură „In Memoriam George Ostafi OST” a fost mai bună ca precedenta și i-a mulțumit Loredanei Bortă, omul care a stat în spatele Festivalului "Lectora" și în ceilalți ani, și care anul acesta, „practic a materializat ceea ce colegul nostru George gândise anul trecut și la începutul anului 2019. Parțial, George, a rezolvat o serie de probleme a acestui festival”. La vernisaj a fost prezentă și soția lui George Ostafi OST, Daniela Ostafi, economist la Muzeul Bucovinei, care, împreună cu Loredana Bortă, șef serviciu (Muzeul Bucovinei) a făcut selecția tablourilor pentru expoziție, una foarte echilibrată, după cum a apreciat directorul Ursu.

„A experimentat, a inventat și s-a reinventat de nenumărate ori”

În calitate de prieten, Cornel Bumbu a povestit că s-a revăzut cu George Ostafi acum trei ani, după o întrerupere de 21 de ani, perioadă în care el a locuit în America de Sud. După revenirea în țară, George Ostafi i-a propus prietenului său Cornel Bumbu să facă împreună o serie de seri de tango. În final, au organizat, împreună, doar o seară de tango. Anul acesta, Cornel Bumbu, împreună cu Muzeul Bucovinei, vor să organizeze o nouă seară de tango argentinian. „George a făcut și radio, și presă scrisă, prin anii 90 - 92. A fost și grafician și caricaturist. Și din toate a învățat câte puțin. A fost un autodidact, reușind în cele din urmă să-și concretizeze efortul de ani de zile, să se canalizeze pe pictura abstractă. A experimentat, a inventat și s-a reinventat de nenumărate ori, într-o încercare titanică de a-și defini un stil propriu. Spunea cineva că pictura este starea sufletească a artistului exprimată în culori. Să încercăm cu toții să-i <citim> lucrările, să citim și să vedem care era starea sufletească a artistului în momentul în care a creat aceste lucrări”, a concluzionat Cornel Bumbu.

Remember

Un mesaj emoționant a fost transmis, printr-un material video, de maestrul Mihai Pânzaru-PIM, care a creionat o parte din personalitatea artistică a lui George Ostafi, pe care l-a cunoscut de când era adolescent. ”Viața ne-a legat puternic, am punctat o perioadă frumoasă a vieții noastre de prietenie. George Ostafi a fost un poet minunat, având la îndemână metafora, având la îndemână inteligența omului care știa ce înseamnă cuvântul, puterea cuvântului. L-am intuit și ca pe un caricaturist valoros. (...) Dar el a vrut să demonstreze că este pictor. Și el a ales drumul picturii abstracte. S-a impus, și-a creat o serie de relații, naționale și internaționale. (...) Îl regret enorm. Și sper că acolo sus, în ceruri, primul milion de ani, de eternitate, va picta, dacă nu două milioane de ani...”, a spus Mihai Pânzaru-PIM.

Colegii de la Muzeul Bucovinei au creat și un film „In Memoriam George Ostafi OST”, care a fost prezentat în cadrul vernisajului, cu fotografii, cu secvențe din viața lui George Ostafi, care spunea că s-a născut într-o casă de pictor.

„Am simțit de timpuriu mirosul culorilor de ulei, am mângâiat pânza preparată și am cumpănit în palmă pensonul. Nu am deprins meșteșugul în umbra cuiva anume și înregimentarea în grupuri și găști nu m-a interesat niciodată”, spunea la un moment dat artistul George Ostafi OST, pe care cu toții vrem să-l știm în lumină. El va rămâne mereu viu în inimile noastre, mai ales prin arta sa.

Festivalul "Lectora" s-a încheiat joi, 30 mai, în Sala de conferinţe a Muzeului de Istorie, cu lansarea cărţilor pentru copii "Mănușa" – folclor ucrainean, "Mănușa" – bilingvă română-spaniolă, "Dovlecel și Tărtăcuță", autor Ana Maria Ovadiuc AMO. Festivalul a fost organizat de Muzeul Bucovinei, Forumul Cultural German Suceava și Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava.