Festival național de poezie

Marele premiu al Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş“, ediţia a 50-a, a fost obținut de poetul sucevean Cosmin Pârghie, care a primit din partea organizatorilor și Medalia jubiliară. Cosmin-Gheorghiţă Pârghie, născut în Vicovu de Jos, a urmat, în perioada 2009 - 2012, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în perioada 2012 - 2014, Programul de studii masterale: Filologie: Teoria și Practica Traducerii - Franceză, iar în perioada 2014 – 2017, tot la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a urmat un Doctorat în Filologie (Teoria și practica traducerii - Franceză). A debutat cu poezie în „Oglinda Literară” și a publicat în mai multe reviste de specialitate, „Visul”, „Noi” etc. Tânărul este preocupat de artă, literatură şi tot ce ţine de cultură. Alte premii obținute de Cosmin Pârghie: Marele premiu și trofeul „Geo Bogza” la Concursul Național de Literatură „Geo Bogza”, ediția a VII-a – 2016, secțiunea poezie; Premiul special „Nicolae Labiș” oferit de Margareta Labiș, sora poetului, București, și Premiul revistei Cronica Veche Iași – 2016, secțiunea poezie; Premiul al III-lea și premiul revistei Contact Internațional - la festivalul Rezonanțe Udeștene 2016, secțiunea poezie; Premiul I „Nicolae Labiș-21”, oferit de Muzeul Bucovinei, Premiul revistei „Vatra” Târgu Mureș și Premiul Editurii Junimea Iași - 2015, secțiunea poezie.

Lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, recitaluri de poezie

Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş“, ediţia a 50-a, a debutat vineri, 28 septembrie, la Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, unde s-a dezvelit și un bust al poetului Nicolae Labiș. A continuat sâmbătă, la Mălini, la Casa memorială „Nicolae Labiş”, unde a avut loc festivitatea de premiere şi recitalul laureaţilor, un spectacol susţinut de Ansamblul folcloric „Flori de Mălin” - Mălini, intermezzo artistic. Ca în fiecare an, manifestările s-au desfăşurat în prezenţa Margaretei Labiş, sora poetului, a unui număr mare de poeți, scriitori, critici literari, elevi, laureați ai edițiilor trecute ale festivalului, artiști etc. Ca în fiecare an, concursul de poezie „Nicolae Labiș” îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie. Premiile în ediția 2018: Marele Premiu ”Nicolae Labiș” – 2000 lei; Premiul I - 1000 lei; Premiul II - 800 lei; Premiul III - 600 lei. Premiul special acordat de familia poetului Nicolae Labiș este în valoare de 500 de lei. Juriul concursului a fost alcătuit din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Manifestările de vineri și sâmbătă, 28 și 29 septembrie, au cuprins mai multe evenimente culturale: lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Muzeul Bucovinei, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Colegiul Tehnic „Petru Muşat“, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” şi Primăria comunei Mălini.