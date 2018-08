„Grigore Vasiliu Birlic”

În seara zilei de miercuri, 22 august, fălticenenii iubitori de teatru au fost invitaţi de cunoscuta actriţă Magda Catone, regizoarea piesei „The show must go on”, o adaptare după “Telegrama”, de Aldo Nicolaj, şi de actriţa Elena Rusu să mediteze la ce înseamnă viaţa, şansa, răbdarea şi dragostea unui actor, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”.

Regizoarea Magda Catone a precizat: “<The show must go on> este un spectacol la prima mea mână de regizor pentru că mai nou sunt studentă la regie. Colega mea, Elena Rusu, mi-a fost studentă la clasa la care am lucrat cu Tomi Cristin, un mare profesor care poate să-mi dea şi mie lecţii, şi o zic cu toată seriozitatea. S-a evidenţiat prin farmecul şi sensibilitatea deosebită, responsabilitatea, curăţenia şi pretenţia ei de a continua această meserie într-o epocă în care nu se oferă prea mult tinerilor actori. Este absolventă de filologie şi de teatru, şi mi-a spus că ar dori un text pentru o ocazie, dorea să mulţumească într-un alt mod unui profesor de-al ei de la Ploieşti. Am pus mână de la mână, textul l-am ales eu, e un text foarte cunoscut al lui Aldo Nicolaj, e scris într-o formulă în care pretenţia autorului este de a fi radiografiată viaţa unui artist, fie el actor sau actriţă. Am folosit pentru Elena acest text pentru că este foarte complex şi am adăugat în imaginaţia şi pretenţia mea de regizor o galerie de nuanţe care sper să-i fie de folos în acest spectacol pe care îmi doresc din tot sufletul să-l reintegrăm într-o stagiune viitoare în Bucureşti”.

Drumul lung până la scenă al tânărului actor

În prestaţia scenică, de o oră şi jumătate, Elena Rusu a prezentat o poveste adevărată, personajul fiind unul real, o foarte bună actriţă, care a terminat cu succes o facultate de teatru, al cărei partener de viaţă a luat drumul străinătăţii din motive financiare, care nu este soţia, amanta sau ruda apropiată a regizorilor sau directorului teatrului, care la castinguri este cea mai bună pentru rolurile principale, dar din motive de pile, cunoştinţe, relaţii este refuzată. Când în sfârşit are şansa să devină o divă pariziană, o telegramă necitită la timp şi care anunţă moartea persoanei iubite pune sub lumina re­flectorului principal un alt aspect al vieţii ar­tistului, drama din familie sau carieră, dar actorul îşi luminează me­reu visul pentru alţii.

Cu o coregrafie fermecătoare, cu o excelentă prestaţie artistică pe scenă, cu o adaptare înţeleaptă a textului făcută de actriţa-regizor Magda Catone, „The show must go on” a fost darul oferit de prietenii Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” (FITT) care se desfăşoară în aceste zile la Fălticeni celor care au dorit să se amuze, să fie îngânduraţi, să facă parte din spectacol, Ovidiu Cuncea fiind un Romeo rătăcit în sală, dar găsit de Julieta, să ştie că viaţa în teatru este de multe ori plină de frământări, cu palme (nu numai aplauze), deziluzii. Monodrama lui Al­do Nicolaj este o “biju­terie” care te îndeamnă la meditaţie după ce vezi şi aplauzi spectacolul.

Magda Catone, un om simplu care crede în Dumnezeu

Prezenţa Magdei Catone la Fălticeni a fost şi un bun prilej de a purta un dialog cu publicul despre teatru şi film, despre marii actori ai României, dorinţa ei fiind de a stârni curiozitatea, mai ales în rândul tinerilor, de a viziona mai multe filme cu marii noștri artişti ai cinematografiei.

Magda Catone, “un om simplu, minunat, cu simţul umorului şi înainte de a fi o mare actriţă este un mare om”, cum a prezentat-o actorul ieşean Andrei Ciobanu, a vorbit şi despre Amza Pellea, profesorul de teatru, care a remarcat-o mai mult decât ceilalţi. Eaeste absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, promoţia 1982, clasa profesori Ion Cojar şi Amza Pelea.

„Am avut şansa să fiu la clasa profesorului Amza Pellea alături de un alt mare profesor, Ion Cojar, care, după 15 ani de teatru de comedie, m-a primit la Teatrul Naţional în calitatea sa de director. Pot să spun că am avut un tandem fericit în catedra pe care ei o ţineau la IATC şi oricine a fost studentul lui Ion Cojar poate să spună că a primit ABC-ul acestei meserii.

Amza îşi petrecea mult timp cu noi, era dedicat profesoratului şi, deşi era foarte ocupat, în generozitatea lui a acceptat să le fie studenţilor săi sau tinerilor actori partener pe scenă. A fost de bun augur această muncă alături de un titan al scenei, generozitatea lui s-a revărsat asupra noastră şi cred că a fost acea aripă ocrotitoare care mi-a dat şi mie ocazia să bifez în CV-ul meu un mare premiu pentru un rol mic, la un festival de teatru de la Braşov la care participau cele mai valoroase teatre din ţară. După Premiul de interpretare feminină la Festivalul de teatru din Braşov, în 1983, a urmat o săptămână de turneu alături de Amza Pellea”, aşa şi-a început povestea Magda Catone despre debutul în actorie.

Spectacolul „Amanta”, cu Magda Catone şi Ovidiu Cuncea, se va juca şi la Fălticeni

Mari actori în capodopere ale dramaturgiei universale, Magda Catone/Monica Davidescu, Ileana Olteanu/Eugenia Şerban, Armand Calotă, Ovidiu Cuncea, Dorin Andone/Gavril Pătru, vor juca la ediţia de anul viitor a FITT, în comedia de mare succes „Amanta”, adaptare după „Încurcă lume” de A.D. Hertz, regia: Armand Calinovici.

“Actorul meu preferat vine din spectacolul <Amanta> în care, bineînţeles, nu sunt amanta, sunt soţia păcălită. Dacă nu am venit anul acesta la Fălticeni cu acest spectacol, într-o bună zi vom juca acest spectacol de mare succes şi aici. Eu alături de Ovidiu Cuncea am un moment de tango absolut special, care la fiecare reprezentaţie naşte în rândul publicului surprize, amuzament, iar la finalul momentului chiar şi aplauze. Pentru noi este de fiecare dată ceva nou, o surpriză. Chiar dacă paşii de tango sunt aceiaşi, surpriza vine din modul în care abordăm în seara spectacolului textul”, ne-a spus Magda Catone.

„Magda Catone este una dintre cele mai speciale colege pe care le-am întâlnit, de o generozitate uriaşă. Cea mai importantă calitate a ei, crede în Dumnezeu şi toată viaţa ei a fost închinată la braţ cu Dumnezeu”, a fost caracterizarea făcută în câteva cuvinte de actorul şi partenerul de tango, Ovidiu Cuncea.