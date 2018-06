Cultural

În perioada 14–15 iunie, la Fălticeni s-a desfăşurat ediţia a II-a a Conferinţei Naţionale „Dinastia Lovineştilor”.

În deschiderea manifestării, corul “Glasul Bucovinei” al Şcolii de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş” din Fălticeni a susţinut un program de cântece patriotice, după care P.S. Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, le-a oferit binecuvântarea participanţilor şi a transmis cuvântul de felicitare şi de încurajare al ÎPS Părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

Urbea de pe Şomuz este locul de întoarcere al membrilor familiei Lovinescu

“Fălticeni este locul de obârşie şi locul de întoarcere într-un fel sau altul al mai tuturor membrilor familiei Lovinescu. Este ceea ce aş îndrăzni să numesc un smerit exerciţiu de neuitare, într-o vreme în care uitarea tinde să devină o notă caracteristică a unei generaţii care îşi uită trecutul şi astfel, din păcate, îşi construieşte un viitor fără rădăcini”, a spus P.S. Damaschin Dorneanul.

Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, le-a urat bun venit personalităţilor marcante ale criticii literare, profesorilor şi cadrelor universitare care onorează memoria uneia dintre cele mai importante familii de scriitori ai României, familia Lovineştilor.

„Prezenţa dumneavoastră aici simbolizează faptul că nu uităm trecutul şi încercăm să menţinem vie memoria celor care au adus faimă oraşului nostru. Aşa cum am promis în primăvara anului trecut, cu ocazia primei ediţii, ne dorim ca acest eveniment să fie începutul unui program cultural de tradiţie pentru Fălticeni, un punct de reper pentru cultura şi ştiinţa naţională”, a precizat Cătălin Coman.

„Dinastia Lovineştilor” va modela tinerii

Prof. univ. dr. Lucian Chişu, de la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, a precizat că prezenţa la Fălticeni a unui număr mare de cadre universitare şi cercetători în domeniul literaturii române este din dorinţa de a reînnoda o tradiţie care exista în acest oraş, aceea a păstrării unei flăcări vii a culturii române. Conform unuia din cei trei organizatori principali, Sorin Guia, conferenţiar universitar la Catedra de limba română şi lingvistică generală a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, începând cu ediţia de anul trecut “Lovineştii au revenit spiritual acasă”, iar prin bunăvoinţa elitei criticii literare româneşti care este prezentă la Fălticeni “le-am conferit statutul de dinastie culturală”.

“Este important să iniţiezi o manifestare culturală care să adune nume mari ale criticii literare româneşti şi Lovineştii se bucură de sus văzând această adunare. Împreună cu Dragoş Apostol am gândit ca prin această manifestare să modelăm câteva tinere vlăstare fălticenene care să ducă mai departe această muncă, să facă posibil ca această bucurie culturală să devină tradiţie. Pentru aceasta avem nevoie de sprijinul celor prezenţi, de sprijinul domnului academician Eugen Simion şi al colaboratorilor domniei sale, pentru a crea aici, la Fălticeni, un cuib de critică şi de cinci – şase ori pe an să vină aici un critic literar care să discute cu tinerii noştri, să le oferim acestora posibilitatea de a-şi modela gândurile şi sentimentele, de a sta de vorbă cu cei care au scris cărţile indicate la bibliografie la şcoală”, este ideea de continuitate exprimată de Sorin Guia.

Colocviu de critică literară „de o mare calitate intelectuală”

Ideea de continuitate a Conferinţei Naţionale „Dinastia Lovineştilor” a fost punctată şi de prof. univ. academician Eugen Simion.

“Anul trecut această conferinţă a fost o idee pe care am acceptat-o şi încerc în continuare să-i dăm un conţinut, să venim aici, să vorbim despre educaţia pe care o dă societatea românească tinerilor de astăzi, să vorbim de biserica noastră, de rolul bisericii în societate, chiar şi despre politică. Aş vrea să facem la Fălticeni anual un colocviu serios, de o mare calitate intelectuală, un colocviu de critică literară, cu numele lui Eugen Lovinescu şi în continuarea ideilor sale. Ţin foarte mult la acest lucru, anul trecut am mers la Primăria Fălticeni şi domnul primar a acceptat ca din sărăcia bugetară a oraşului să rezerve o sumă pentru un premiu de critică literară. Este foarte important acest lucru, chiar dacă nu e vorba de un premiu atât de mare încât să îl îmbogăţească pe cel care îl primeşte, dar este un simbol al interesului pe car îl putem acorda celor care studiază opera lui Lovinescu, în special oameni tineri şi nu numai”, a spus academicianul Eugen Simion.

"Ştiinţa şi arta se adună şi înseamnă cultură"

„Frica de se întâmplă, frica unui cuvânt” a fost tema de la care a pornit notarul public Dragoş Apostol, unul din cei trei principali organizatori ai manifestării, pentru a scoate în evidenţă că „critica literară este doar o foarte mică parte din cea ce se numeşte ştiinţă”, el fiind completat de academicianul Maya Simionescu, care a spus: “ştiinţa, arta, toate se adună şi înseamnă cultură. Omul nou, tinerii, copiii noştri şi noi trebuie să fim fertilizaţi prin cultură. Altfel nu fac nimic, altfel nu suntem oameni. Aceasta este deosebirea dintre noi şi gângănii. Noi, oamenii, avem nevoie de artă, de ştiinţă, de cultură în general”.

Prezentarea colecţiei „Opere fundamentale” din literatura, critica şi istoria literară românească şi din literatura universală, un proiect cultural de interes naţional, iniţiat în anul 2000 de acad. Eugen Simion, care cuprinde ediţii critice integrale din clasicii literaturii, şi a altor apariţii editoriale coordonate de Eugen Simion, preşedintele Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române, volumul IV din “Dicţionarul general al literaturii”, ediţia a II-a, substanţial revizuită, reordonată îmbogăţită, corectată şi adusă la zi, “Genurile biograficului” şi “Ficţiunea jurnalului intim”, apărute într-o variantă iniţială în anii 90, dar care au fost adăugite cu câteva sute de pagini, au fost urmate de prezentarea cărţii “Posteritatea critică a lui E. Lovinescu”, făcută de prof. dr. Bogdan Creţu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Institutul de Filologie română „A. Philippide” şi a „Jurnalului intim”, în care academicianul Simion desfăşoară în evantai genurile confesiunii, ale biograficului într-un sens foarte larg, după cum a precizat Paul Cernat (conf. dr., Universitatea din Bucureşti).

Slujbă de pomenire a personalităţilor

Şi în acest an invitaţii au participat la slujba de pomenire de la mormântul familiei Lovinescu (vineri, 15 iunie, ora 9.00, la Cimitirul „Grădini”), după care, în Aula şi Amfiteatrul Colegiului Naţional „Nicu Gane”, s-au desfăşurat comunicările în secţiunea “Lovineştii în literatură” şi Masa rotundă cu titlul “Mihail Sadoveanu şi Fălticenii”, la care au participat peste 25 de personalităţi din lumea criticii literare, din toate centrele universitare din România.

Organizatorii manifestării au fost Primăria şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni, în colaborare cu Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”, având ca parteneri Institutul de Teorie şi Istorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române, Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” şi Colegiul „Nicu Gane”.

Premiul „Eugen Lovinescu” a revenit cercetătorilor Oana Soare şi Nicolae Mecu

Comisia de acordare a Premiului „E. Lovinescu”, avându-i ca preşedinte pe academicianul Eugen Simion şi ca membri pe prof. univ. dr. Bogdan Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, director al Institutului de Filologie română „A. Philippide” din Iaşi, prof. univ. dr. Lucian Chişu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi scriitorul Grigore Ilisei, a decis să acorde două premii „E. Lovinescu”,pentru doi cercetători ştiinţifici, Nicolae Mecu şi Oana Soare.