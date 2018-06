Teatru

Liceeni, studenţi, părinţi de adolescenţi şi profesori deopotrivă sunt invitaţi la vizionarea piesei „Pisica verde”, de Elise Wilk, pusă în scenă de teatrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Fabulinus. Piesa, care marchează şi debutul ca regizor al actorului Teatrului Municipal “Matei Vişniec” Suceava Cosmin Panaite, este povestea zecilor de mii de adolescenţi din oraşele României, povestea unei lumi în care realitatea are note acute şi duce la dese refugii în imaginar.

Actorii cu care Cosmin Panainte a oferit publicului „Pisica verde” sunt Teona Stavarachi - Bianca, Lilian-Mihai Nistor - Dani, Artiom Creţ - Robert, Carolina Neagu - Roxana, Luminiţa Andruh, Liudmila Mihai, Felicia Malai, Bianca Avram - grupul de prieteni. Teona Stavarachi şi Bianca Avram sunt eleve în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, iar ceilalţi sunt studenţi ai USV.

Pentru debutul său regizoral, Cosmin Panaite a dat dovadă de curaj să monteze cu actori amatori ai unui teatru studenţesc o piesă scrisă în 2012, tradusă deja în 7 limbi străine şi jucată cu succes în cel mai mare teatru din Elveţia, Schauspielhaus din Zürich, în Teatrul Luceafărul din Iaşi, montată la Teatrul Naţional Radiofonic din Bucureşti şi la postul naţional de radio elveţian, SRF. Se poate spune însă că este un experiment încununat de succes deoarece tânărul regizor a reuşit ca prin economia de gesturi, prin accentul pus pe expresivitatea feţelor, pe mimică şi naturaleţea discursului adolescentin să compenseze lipsa de experienţă şi stângăciile jocului actoricesc. Ca expresivitate am remarcat-o pe Luminiţa Andruh, personificare a durerii şi însingurării în scenele de final.

Cu decor minim şi concentrarea atenţiei spectatorului pe povestea spusă prin cuvinte, „Pisica verde” ajunge la public nediluată. Din aproape în aproape, Cosmin Panaite şi foarte tinerii săi actori aduc omul instalat confortabil în fotoliul din sală în lumea în care se mişcă adolescenţii.

Cosmin Panaite: ”A fost o experienţă extrem de personală”

„Lumea lor înseamnă cartierul de blocuri din spatele combinatului, şcoala, primele iubiri şi clubul President, unde merg sâmbătă seara. Dar lumea lor mai înseamnă şi îngeri care beau vodcă, vrăji făcute la miezul nopţii, pisici verzi care apar în mijlocul intersecţiei şi pastile colorate pe care le înghiţi ca să uiţi. Este o lume din care părinţii lipsesc: fie sunt plecaţi la muncă în străinătate, fie n-au timp, fie copiii sunt nevoiţi să joace rolul părinţilor. Toţi adolescenţii din această poveste se refugiază în lumi paralele, care par mult mai frumoase şi mai suportabile decât cea în care trăiesc”, după cum spune autoarea Elise Wilk.

„Pisica verde” este şi despre dragoste, despre o crimă cu adolescenţi, despre frustrări şi visuri şi despre puterea imaginaţiei. „Dacă-ţi imaginezi ceva suficient de mult, chestia aia după un timp începe să existe. La mine a durat cam trei ani cu pisica. Mă refer, până să existe. Am văzut-o într-o după-masă. A apărut în coşul de cumpărături al unui moş care stătea în faţa mea la coadă. A stat acolo pentru trei secunde şi sunt sigur că nimeni în afară de mine nu a văzut-o. Şi chestia asta m-a făcut să mă simt cât se poate de bine”, ne spune cu convingere Dani, liceanul care visează la o bicicletă pe care tatăl său să n-o poată vinde pentru băutură.

Sau „dacă vrei ca cineva care a plecat de acasă să se întoarcă, tot ce trebuie să faci e să pui, timp de 33 de zile, câte un pătrăţel de ciocolată sub preşul din faţa uşii. Eu am pus ciocolată sub preş timp de 33 de zile şi am aşteptat să se întoarcă tata”, aflăm de la una dintre tinerele din grupul de prieteni.

Menţionăm că şi de muzica spectacolului s-a ocupat tot Cosmin Panaite, care a optat pentru genul „minimal românesc” şi inserţii post-rock.

Despre proiectul realizat de Universitatea “Ştefan cel Mare” şi Casa de Cultură a Studenţilor Suceava şi coordonat de Cosmin Panaite, acesta ne-a declarat că „lucrul la <Pisica verde> a însemnat pentru mine o explorare, o altfel de descoperire a mecanismelor teatrale, dintr-o perspectivă nouă”. ”A fost o experienţă extrem de personală, am încercat să vorbesc într-un limbaj potrivit anului 2018 despre adolescenţi şi fascinanta lor lume”, a mai spus Cosmin Panaite.

Spectacolul „Pisica Verde” se joacă la Sala Auditorium ”Joseph Schmidt” a USV. Intrarea este liberă.