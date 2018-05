Între 3 şi 11 mai

În perioada 3-11 mai 2018, sub genericul „Maroc: o natură splendidă şi o cultură autentică”, Anissa Taouil Hassouna expune la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava o serie de fotografii pe care artista le-a realizat în oraşe din diferite zone ale Marocului. Fotografiile surprind monumente, stilul de viaţă al oamenilor şi spaţii naturale splendide. De asemenea, artista prezintă publicului sucevean câteva obiecte artizanale, precum portul tradiţional al femeilor, „Takchita” şi „Gandoura”, eşarfe berbere şi articole de încălţăminte, obiecte decorative din lemn şi ceramică.

În plus, vizitatorii pot răsfoi şi colecţia de poezie "My Book of Many Colors" (2017), scrisă în cinci limbi, pentru a îşi face o idee despre literatura marocană, despre caracteristicile, temele şi tehnicile ei. Pe lângă faptul că este studentă Erasmus în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea limba spaniolă, Anissa Taouil Hassouna este profesor de limba engleză la Facultatea de Litere Mohammedia, din cadrul Universităţii Hassan II Casablanca, pictor şi poet. În deschiderea expoziţiei sale, ea a declarat: „Sper, prin expoziţia mea, să ofer o perspectivă asupra Marocului, poporului său, naturii splendide şi culturii autentice. Marocul merită vizitat pentru istoria sa bogată, oamenii toleranţi, ospitalieri şi generoşi şi atracţiile naturale magice. Sunteţi toţi invitaţi să îl vizitaţi şi să vă bucuraţi de el, cum mă bucur eu de viaţa mea aici în România, o ţară a cărei cultură are multe lucruri în comun cu cea marocană“.