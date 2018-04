Eveniment

În fiecare an, pe 23 aprilie, bibliotecile din toată ţara îmbracă haină de sărbătoare. Luni, începând cu ora 12:00, elevii Liceului Tehnologic “Ștefan cel Mare” Cajvana au marcat Ziua Bibliotecarului prin diverse activități. Cuvântul de deschidere i-a aparţinut profesorului Nicolae Robu, directorul coordonator, după care bibliotecara Rodica Mîțan a prezentat importanța acestei zile. Începând cu 14 aprilie 2005, prin Hotărâre de Guvern, ziua de 23 aprilie a fost declarată Ziua Bibliotecarului din România, iar de atunci, pe 23 aprilie, se sărbătoreşte Ziua Bibliotecarului, concomitent cu Ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor. „Biblioteca şcolară constituie un bun câştigat, de multe decenii, în viaţa şcolii româneşti, încât nimeni nu mai concepe absenţa ei dintr-o instituţie de învăţământ. Biblioteca şcolară are o sarcină educativă de mare răspundere. Pe lângă rolul de sprijinire a elevului, în scopul adâncirii activităţii la învăţătură, biblioteca şcolară îi formează elevului deprinderi temeinice de lectură, îl învaţă cum să folosească informaţiile primite, îl deprinde cu tehnica muncii intelectuale. De exemplu, tehnica extragerii datelor din lucrările citite reprezintă o componentă a muncii cu cartea. Cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi realitatea înconjurătoare, ea însăşi fiind o lume. Şcoala joacă un rol important în apropierea copilului de lumea cărţii şi, implicit, de lectură”, a precizat Rodica Mîțan.

Dezbaterea "Carte sau film?"

Elevii clasei a IV-a C, coordonați de prof. înv. primar Lidia-Loredana Seserman și bibliotecara Rodica Mîțan, au desfășurat activitatea “Recunoaște personajul”. Ei au extras bilete ce aveau notate caracterizări de personaje din creații literare studiate la orele de limba și literatura română și lectură, apoi trebuiau să recunoască atât personajul, cât și titlul și autorul operei studiate. Activitățile au continuat cu tema "Magia și frumusețea cărților", realizată și desfășurată de elevii clasei a VI-a B, coordonați de profesoara de limba și literatura română Alina Tipa. Elevii au realizat planșe, colaje și o prezentare a romanului „Sub aceeași stea” de John Green. Și elevii claselor a X-a A, a XI-a A și a XI-a B, sub îndrumarea prof. Vasilica Aioanei, au susținut dezbaterea "Carte sau film?". „Cu toții știm că pentru multe cărți care ni s-au dat de citit la școală, sau tot felul de alte cărți, a apărut și câte un film. De cele mai multe ori, mulți dintre noi preferăm să vedem filmul și să ignorăm cartea, spunându-i profesorului că am citit-o. Filmele nu sunt ca și cărțile. Adică, acțiunea e aceeași, majoritatea scenelor sunt la fel, dar există și fragmente esențiale care lipsesc din film sau sunt înlocuite de altele. Acestea sunt de cele mai multe ori date la un examen, lucrare sau la orice altceva pentru a-l convinge pe profesor de faptul ca tu ai citit cu adevărat cartea și nu te-ai rezumat la vizionarea filmului”, le-a spus elevilor prof. Vasilica Aioanei. A urmat prezentarea proiectului "Contribuția scriitorilor la înfăptuirea Marii Uniri", întocmit de bibliotecara Rodica Mîțan, după care toți cei prezenți au vizionat filmul "La vita e bella". Efectul acestei activități se putea citi pe chipurile tuturor celor prezenți. “Dacă măcar un sfert dintre cei care au călcat o dată printr-o bibliotecă în ultimii 10 ani ar reveni cel puțin o dată pe an într-o sală de lectură, starea de spirit în bibliotecile României s-ar schimba semnificativ”, au concluzionat organizatorii.