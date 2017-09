Intrarea este liberă

Sucevenii iubitori de folclor sunt aşteptaţi joi, 28 septembrie, de la ora 17:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, unde va avea loc un regal de muzică populară în cadrul Galei de premiere „10 pentru folclor". Iniţiatoarea proiectului "10 pentru folclor", Mihaela Bârsan, a spus că la eveniment va fi prezent şi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, prof. Gheorghe Lazăr, care va anunţa care sunt rezultatele celei de-a II-a ediţii a proiectului „10 pentru folclor". „Întreaga echipă este impresionată de amploarea pe care a luat-o acest proiect. Rezultatele oficiale le veţi afla joi, în cadrul Galei de premiere <10 pentru folclor>”, a completat Mihaela Bârsan, adăugând că proiectul se adresează în mod special elevilor, de aceea a avut în vedere cei trei factori decisivi din viaţa fiecărui copil: familia, şcoala şi biserica.

Anul trecut, la prima Gală de premiere „10 pentru folclor", care s-a desfăşurat în luna septembrie, la Muzeul Satului Bucovinean, Mihaela Bârsan declara: „Sunt foarte fericită că avem încă de la prima ediţie rezultate atât de bune: 40 de şcoli cu 120 de ore opţionale de folclor pe săptămână în judeţul nostru. Este, dacă vreţi, răsplata cea mai frumoasă pe care o primesc anul acesta, când se fac 8 ani de când am preluat emisiunea folclorică <Izvoare>. Am sentimentul că mi-am făcut datoria faţă de publicul iubitor de folclor, răsplătindu-i astfel fidelitatea şi dragostea pe care mi le-au arătat în tot acest timp”. Rezultatele din acest an sunt peste aşteptările organizatorilor.

Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu" Suceava şi Ovidiu Homorodean

Intrarea la evenimentul de joi este liberă, iar invitaţi speciali în spectacol sunt Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu" Suceava şi Ovidiu Homorodean. Proiectul "10 pentru folclor", ediţia a II-a, este organizat de Televiziunea Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Primăria municipiului Suceava, Uniunea Polonezilor din România, cărora li se alătură Primăria Ciocăneşti, Primăria Bogdăneşti, Primăria Fântânele, Primăria Cacica, Primăria Todireşti, Primăria Zamostea, Primăria Udeşti, Primăria Şcheia, Primăria Cornu Luncii, Asociaţia „Plai străbun”. Proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei municipiului Suceava şi al Consiliului Local al municipiului Suceava. La eveniment vor participa cei „10 pentru folclor” din acest an: Grigore Gherman, Andra Matei, Constantin Irimia, Loredana Ceică, Leonard Zamă, Mihaela Bârsan, Costinel Leonte, Giani Leonte, Angelica Flutur, Iulian Florea, la care se adaugă Constantin Mândrişteanu şi Alexandru Brădăţan, care s-au numărat printre cei „10 pentru folclor" ediţia I, dar sprijină în continuare iniţiativa proiectului şi sunt alături de organizatori.