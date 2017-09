Stagiunea de toamnă

Trupa de teatru „Birlic” a Asociaţiei „Fălticeni Cultural” a început stagiunea de toamnă cu dreptul, vineri, 15 septembrie, prezentând pe scena Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni două piese, „Harap - Alb” şi „Trilogia Română”. Tinerii actori fălticeneni au primit deja invitaţii la festivaluri naţionale şi internaţionale de teatru, cel mai apropiat fiind cel de la Cluj, ajuns la a XV-a ediţie, iar pe plan extern au un turneu în Republica Moldova.

La sfârşitul săptămânii, fălticenenii au putut revedea piesa de teatru „Trilogia Română”, a cărei premieră a avut loc pe 8 septembrie şi este a doua piesă a „birlicilor” asupra căreia şi-a pus amprenta Ovidiu Cuncea, prima fiind „Harap - Alb”, o adaptare după Ion Creangă, şi care a adus multe premii naţionale şi internaţionale trupei de teatru din urbea de pe Şomuz.

„Noi spunem că este un succes. Sperăm să apreciaţi efortul regizorului şi al membrilor Trupei de teatru <Birlic>. Este al treilea spectacol creştin după spectacolul <Harap - Alb>, în regia lui Ovidiu Cuncea, şi <Cântarea Cântărilor>, în regia coregrafei Lorette Enache, profesor universitar la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti. Este un spectacol cu totul aparte faţă de ceea ce v-am oferit până acum”, a precizat preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”.

Spectacolul - o combinaţie între trei opere de referinţă în literatura română

Prin punerea în scenă a acestei trilogii, Ovidiu Cuncea a vrut să readucă în atenţia oamenilor importanţa sacrificiului uman, importanţa limbii române şi a neamului nostru în contextul european. Actorul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti consideră această piesă de teatru un omagiu adus Centenarului Marii Uniri, iar următoarea piesă pe care doreşte să o regizeze alături de „birlici” va face referire la educaţia tinerilor (familie versus societate).

La premiera piesei a fost prezent şi actorul şi regizorul Dan Tudor, care a apreciat unicitatea spectacolului şi modul în care Ovidiu Cuncea a reuşit să combine trei opere de referinţă în literatura română, „Luceafărul” de Mihai Eminescu, „Mioriţa” şi „Monastirea Argeşului”.

„Pentru nişte tineri de liceu, pentru elevi îndrăgostiţi de teatru, de limba şi literatura română este un spectacol onorabil, ne face cinste. Ovidiu este un actor important al Teatrului Naţional şi îi place să facă un lucru pe care eu nu mă încumet să-l fac: să iei de la început, să iei de la bază elevi, să îi educi în spiritul teatrului este foarte greu. Noi, la Facultatea de Teatru, lucrăm cu oameni care vin pregătiţi cu repertorii, vor să facă teatru, se pregătesc pentru a intra acolo, ajung acolo după o selecţie riguroasă, au altă structură, munca şi lucrul lor acolo au altă densitate. Dar pentru oraşul dumneavoastră este onorant şi munca aceasta de lămurire a oamenilor de teatru pe care o face părintele Liviu Mihăilă să vină, aici, să lucreze cu nişte copii, care la urma urmei sunt nişte amatori, este extraordinară”, a spus actorul Teatrului Naţional din Bucureşti Dan Tudor.

„O mărturisire de credinţă”

Aşa cum am aflat de la Ovidiu Cuncea, spectacolul prezentat vineri seara a fost gândit cu ceva timp în urmă, iar după ediţia din 2016 a Festivalului Internaţional de Teatru „Grigore Vasiliu Birlic”, i-a propus părintelui Liviu Mihăilă punerea în scenă a acestui spectacol cu Trupa „Birlic”.

„A face <Luceafărul> este o bucurie. Nu este teatral, nu prea s-a teatralizat. Am făcut scenariu pentru acest spectacol gândindu-mă la vorbele lui Perpessicius (Dumitru S. Panaites): Dacă vom dispărea toţi românii de pe faţa pământului şi toate scrierile în limba română ar dispărea şi ar rămâne doar <Luceafărul> lui Eminescu, limba română ar renaşte din nou şi poporul român nu ar muri. Aş pune o virgulă la Perpessicius şi aş spune că dacă rămân şi aceste mari balade, <Mioriţa> şi <Legenda Meşterului Manole>, de asemenea poporul român nu ar dispărea niciodată. Acest spectacol este o mărturisire de credinţă pe care doresc să îl vedeţi şi să-l fluieraţi sau să îl aplaudaţi. Tot ce am lucrat aici, la Fălticeni, şi în ultimul timp în ţară, am făcut numai pe texte româneşti, dintr-o dorinţă extraordinară de a aduce o odă poporului meu. Şi preoţia, şi diaconia mea le-am făcut tot din acest motiv. De ce? Pentru că am simţit din ce în ce mai mult că vine peste noi un val de nouă energie, de nouă religie, de nouă educaţie. Şi atunci am zis că tot ceea ce am fost învăţat, tot ceea ce am primit ca educaţie, aş vrea să pun în pagină prin ceea ce ştiu să fac, adică prin rolurile pe care le voi juca şi prin spectacolele pe care o să le fac cu copiii, lăsând şi o paranteză mare de educaţie pe care am făcut-o cu ei, explicându-le aspecte din viaţa lor de acum, încercând să îi formez cu o dragoste faţă de rădăcinile lor. Le-am spus că niciodată un copac nu poate să crească înalt, mare, roditor, cu o coroană imensă decât dacă are nişte rădăcini foarte adânci. Şi rădăcinile acestea nu putem să le căutăm decât în literatură, în muzica noastră, în tradiţiile noastre, în credinţa noastră. Le-am spus: voi nu existaţi fără străbunii străbunilor voştri”, a fost mesajul regizorului Ovidiu Cuncea.

Vacanţa de vară a Trupei „Birlic”, încheiată cu o premieră

De la Răzvan Conţu, cel care a interpretat rolul Demiurgului (rolul principal), am aflat că pentru membrii Trupei „Birlic” a fost o plăcere să lucreze alături de Ovidiu Cuncea, un prieten al trupei de teatru din Fălticeni. „Am muncit mult, au fost două săptămâni cu peste opt ore de repetiţie zilnică, pentru a prezenta un spectacol reuşit şi avem satisfacţia încheierii vacanţei de vară cu o premieră teatrală. Rolul pe care l-am avut în piesă mi s-a părut foarte important, am reuşit să mă identific cu personajul şi asta m-a făcut să joc natural”, ne-a precizat Răzvan Conţu.

La finalul spectacolului în care au evoluat actorii Trupei „Birlic”, elevi la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, Alex Matei, Andreea Frăsina, Andreea Nechita, Andreea Răileanu, Andrei Tulumb, Bianca Ciubotaru, Denisa Hreamătă, Diana Apetrei, Emilia Aioanie, Luca Guguluş, Mădălina Irimioaia, Răzvan Conţu, Radu Bosta, Sofia Opaiţ, Teodor Peiu, sunet şi lumini - Andreea Roşu, selectul public prezent la spectacol s-a ridicat în picioare, aplaudându-i îndelung pe tinerii actori şi pe regizorul Ovidiu Cuncea, unii dintre ei având lacrimi în ochi după punctul culminant al spectacolului, zidirea Anei, asupra căruia Ovidiu Cuncea a insistat până la detaliu, pentru a dovedi deosebita tărie de caracter a poporului român.