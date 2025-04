Colțul cititorului

În ultimele zile din luna martie a acestui an, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava - instituție de învățământ preuniversitar acreditată ERASMUS - s-a dat startul activităților din cadrul unui nou proiect cu finanțare europeană, numit WE ARE UNION, care face parte din programul CEDV (Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori), lansat în 2021 de Comisia Europeană. Proiectul se desfășoară în colaborare cu Asociația AJUDE [AJUDE - Associação Juvenil para o Desenvolvimento, Algés] din Portugalia, proiect care se va derula pe o perioadă de 12 luni.

Programul CEDV urmărește să protejeze și să promoveze drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale. În contextul școlar, aceste teme vor fi abordate prin metodologii de educație non-formală, folosind activități recreative și educaționale care încurajează participarea activă a elevilor și promovează o înțelegere profundă a drepturilor și valorilor europene.

În activitățile proiectului WE ARE UNION sunt implicați elevi din clasele a II-a și a III-a ale școlii sucevene „Ion Creangă”, prima fază a proiectului fiind dedicată unei teme actuale și care s-a dovedit deja atât de captivantă și importantă pentru copii: PACEA. Activitățile desfășurate în această primă fază au avut ca finalitate transmiterea de cunoștințe, într-o formă ludică și la nivelul de înțelegere al elevilor cu vârste între 8 și 10 ani, despre ce este Uniunea Europeană și cum a luat naștere; cum se realizează comunicarea între statele membre; modul în care UE rezolvă conflictele și asigură pacea, printre altele.

Vor urma încă trei faze de implementare până la finele anului calendaristic în curs, pentru ca apoi proiectul să se încheie cu o activitate evaluativă și festivă, organizată sincron, la care vor participa toți beneficiarii - elevi, cadre didactice, părinți, voluntari, reprezentanți ai comunităților locale și alte persoane implicate - din cele două țări partenere, Portugalia și România.

Prin implicarea constantă în proiecte cu finanțare europeană, atât ca instituție independentă, cât și în parteneriat cu organizații din alte state membre, Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava oferă elevilor și cadrelor didactice oportunități valoroase de mobilitate, experiențe de învățare variate în contexte internaționale, precum și acces la valori europene esențiale pentru formarea unor societăți deschise, democratice, echitabile și incluzive. Această participare activă reflectă un demers strategic de dezvoltare instituțională și personală, un efort susținut al echipei de profesori din comisia pentru proiecte europene a unității de învățământ menționate, care aduce beneficii pe termen lung pentru întreaga comunitate școlară și locală.

Prof. Irina Baciuc