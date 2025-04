Cu prilejul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, Primăria orașului Liteni a organizat vineri, 25 aprilie 2025, o serie de manifestări de amploare dedicate Zilei Orașului. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost show-ul pirotehnic susținut de trupa de jonglerii și dans cu foc Eternal Flames, care a electrizat atmosfera începând cu ora 21:00. Spectacolul a îmbinat tehnica desăvârșită a jongleriilor cu foc, acrobația și coregrafia sincronizată pe muzică electronică, oferind publicului o experiență vizuală impresionantă. Sutele de spectatori prezenți au fost martorii unei seri pline de emoție și energie.

Originară din Cluj-Napoca, trupa Eternal Flameseste rezultatul pasiunii și experienței de peste un deceniu a fondatorilor Iuliana GabrielaAanițeișiFlavian Doroftei. Cei doi artiști au pășit pentru prima dată în lumea spectacolelor cu foc în Suceava, iar din anul 2023 și-au unit forțele într-un proiect propriu – Eternal Flames, o trupă care îmbină misterul flăcărilor cu energia muzicii electronice și cu rafinamentul coregrafiei scenice.

Interviu cu membrii fondatori – Pasiunea care arde din 2015

„Primul meu contact cu focul a fost în 2015, în Suceava. O prietenă m-a întrebat dacă vreau să mă alătur unei trupe locale de dans cu foc și am acceptat fără prea multe explicații deși nu aveam idee despre ce este vorba”, povestește Iuliana. Flavian adaugă: „Eu m-am alăturat aceleiași trupe în care era deja Iuliana în anul 2017, tot printr-o prietenă comună, iar de atunci împărțim această pasiune pentru arta focului.”

„Datorită studiilor ne-am mutat la Cluj și în 2023 am decis să ne separăm de trupa din Suceava și să pornim pe un drum propriu. Numele trupei simbolizează iubirea noastră eternă pentru foc.”

În primii 10 ani, cei doi au învățat să creeze spectacole teatrale de mare amploare, să colaboreze eficient și să cunoască în detaliu culisele artei pirotehnice. Misiunea lor este clară: să evolueze constant, să creeze spectacole mai scurte, dar de impact, cu acrobație, atenție la detalii și muzică electronică ritmată.

„Deși la început eram doar noi doi, am descoperit că acest format oferă multe oportunități. În Cluj am întâlnit artiști talentați și am ajuns să lucrăm în formule de până la 6 performeri.”

Sursele de inspirație sunt variate: o melodie ascultată întâmplător poate deveni punctul de plecare pentru un nou spectacol. Coregrafiile sunt adaptate în funcție de numărul de artiști, iar mixul muzical este creat în funcție de ritmurile ce pot susține mișcările cu foc.

Una dintre cele mai emoționante experiențe a fost punerea în scenă a spectacolului „Primordial” la Zilele Clujului – primul lor show complet, realizat integral de ei. De atunci, fiecare moment artistic este gândit în funcție de cerințele scenei, ale publicului și ale elementelor de foc potrivite.

Repetițiile sunt intense – chiar și un show scurt implică zeci de ore de muncă. Întreaga concepere a unei coregrafii, alături de mixajul muzical, poate dura până la 10 zile neîntrerupte.

„Cele mai emoționante reacții sunt cele de tăcere absolută, cu zâmbetul pe buze sau piele de găină. Aplauzele spontane ale copiilor sau lacrimile celor care simt profund spectacolul – toate acestea ne confirmă că am transmis ceva real. Publicul este o oglindă sinceră.”

Emoțiile sunt parte din combustibilul lor artistic. Înainte de fiecare spectacol, au un moment în care se reconectează cu scopul lor și transformă emoțiile în energie concentrată. „Ne dorim ca fiecare spectacol să fie o experiență, nu doar o reprezentație. Publicul să simtă focul ca pe o poveste vie, nu doar ca pe un element spectaculos.”

În legătură cu spectacolul de la Liteni, cei doi artiști spun: „Am venit cu mult drag și cu emoție, mai ales că ne întoarcem într-o zonă de suflet. Evenimentul a avut o încărcătură specială și ne-am dorit să contribuim cu energia noastră artistică. Spectacolul pregătit a combinat jonglerii clasice, pirotehnie scenică, acrobație și muzică atmosferică, dar dinamică.”

Viitorul pentru Eternal Flames este plin de planuri: spectacole tematice mai ample, colaborări cu muzicieni live, performance art în spații neconvenționale și participări internaționale. Inspirați de mitologii și culturi tribale, își doresc să creeze un spectacol-ritual, profund și unic.

Pentru tinerii care visează la arta cu foc, mesajul lor este clar: „Să aibă curaj. Focul nu e doar spectacol – e disciplină, muncă, echilibru și pasiune. Dacă simți că e pentru tine, urmează acea scânteie. Restul vine cu răbdare.”

Focul dansează, iar publicul simte magia

Spectacolul susținut la Liteni a fost creat special pentru această ocazie, îmbinând jonglerii clasice cu foc, acrobație și efecte pirotehnice scenice într-un show compact, dar intens, adaptat perfect atmosferei sărbătorești. Mișcările precise ale artiștilor, sincronizate impecabil cu ritmurile muzicii electronice, au creat un tablou viu, captivant, care a ținut publicul cu sufletul la gură.

„Ne dorim ca fiecare spectacol să fie o experiență, nu doar o reprezentație. Să simți focul ca pe o poveste vie”, mărturisesc Iuliana și Flavian. Iar la Liteni au reușit exact asta: să creeze un moment în care timpul parcă s-a oprit, în care flacăra a devenit mesagerul unei emoții colective.

Un proiect clădit pe detalii și visuri mari

Ceea ce diferențiază Eternal Flames de alte trupe este atenția la detalii și dorința de a impresiona nu doar vizual, ci și emoțional. Fiecare spectacol este atent conceput, de la selecția muzicală, la editarea mixului, la coregrafiile construite special în funcție de numărul de artiști și tipul de eveniment. Repetițiile pot dura zile întregi, dar rezultatul este întotdeauna același: o explozie de energie, artă și foc care rămâne întipărită în memoria publicului.

Spectacolele Eternal Flames sunt potrivite atât pentru evenimente restrânse, cât și pentru scene mari, iar flexibilitatea formatului – de la duo la formule extinse de 5-6 artiști – permite adaptarea la orice context. Tematicile abordate variază de la abstract și futurism la folclor și mitologie, cu o deschidere constantă către inovație și colaborări artistice.

Un vis aprins și o promisiune: focul va spune povești și mai mari

După reprezentația de la Liteni, artiștii au mărturisit că își doresc să dezvolte spectacole tematice mai complexe, să experimenteze performance art în spații neconvenționale și să exploreze culturi tribale și mitologii prin limbajul flăcărilor. Visul lor este de a transforma fiecare spectacol într-un ritual modern, care să atingă și să inspire.

Publicul din Liteni a fost, fără îndoială, cucerit. Reacțiile spontane, aplauzele sincere și sclipirea din ochii spectatorilor – de la copii la adulți – au confirmat că Eternal Flames nu doar performează, ci creează amintiri.

La final, rămâne emoția unui spectacol care nu s-a stins odată cu ultima flacără. Pentru că arta adevărată lasă urme. Iar Eternal Flamesa reușit să aprindă în inimile celor prezenți o scânteie care va arde mult timp de acum înainte.

Poenaru Diana-Maria