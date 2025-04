În perioada 5-10 aprilie 2025, 28 elevi din clasele a 10-a și a 11-a au plecat într-o excursie spre Polonia. Excursia a fost organizată în cadrul săptămânii Școala Verde (7-11 aprilie). Cu un autocar modern și cu ghid de la Bacău, am plecat sâmbătă, 5 aprilie, la ora 3 dimineața, din fața Colegiului „Alexandru cel Bun”.

În prima zi a excursiei am intrat în prima țară, Ungaria. O țară cu autostrăzi, cu plată la toalete, curățenie, civilizație, terenuri ordonate și îngrijite.

Am intrat apoi în Slovacia și am ajuns la Kosice. Am primit aparatele de recepție și căștile și am vizitat Centrul Vechi, unde ni s-au prezentat câteva obiective importante. Am vizitat cea mai mare catedrală catolică gotică din Slovacia, Sfânta Elisabeta.

Începută în sec. XIV și finalizată în 1508, această bijuterie arhitecturală impresionează atât prin aspectul său exterior, cât și prin frumusețea din interior. Tot acolo am primit informații despre capela Sfântul Mihail, Teatrul de Stat, parcul municipal. Kosice este un adevărat muzeu în aer liber, ne-am plimbat pe străzi și ne-am bucurat de tot ce oferă.

În a doua zi a excursiei am ajuns în Polonia. O țară cu agricultură foarte bine pusă la punct, țara de origine pentru firmele PEPCO, CCC, ARO. Apărută pe hartă după 1918, Polonia se laudă cu Universitatea din Cracovia, înființată în 1364. Printre personalitățile renumite de origine polonă putem menționa: Papa Ioan Paul al II-lea, Marie Curie, Copernic, Chopin, regizorul Roman Polanski.

Obiectivul nostru a fost Salina Wieliczka, unde aveam rezervare pentru grup, cu ghid în limba engleză. Am mâncat ceva în grabă și ne-am așezat la coadă împreună cu foarte multe alte grupuri. Aflată la 15 km de Cracovia, mina a fost construită în secolul al XIII-lea și a produs sare până în 2007. Mina este un labirint format din puțuri și galerii cu o adâncime de 300 m.

Salina are și un lac subteran. Mina Wieliczka este adesea menționată ca și "Catedrala de sare subterană din Polonia". În 1978 a fost pusă pe lista inițială UNESCO a Patrimoniului Mondial. Chiar și candelabrele sunt realizate din sare, care a fost dizolvată și reconstituită pentru a obține un aspect clar, ca sticla.

În a treia zi a excursiei am plecat să vizităm Fabrica lui Schindler. Vizionasem filmul la școală și eram curioși ce vom vedea acolo. Este vorba despre Fabrica de vase emailate Oskar Schindler, fabrica unde s-a alcătuit cea mai cunoscută listă din lume, Lista lui Schindler, fabrica unde s-a turnat filmul lui Steven Spielberg care avea să facă povestea cunoscută întregii lumi.

Ne aștepta o coadă imensă și un frig paralizant. Era luni și intrarea e gratuită. Nu s-a plâns nimeni, unii au mai traversat și au băut un ceai la restaurant, alții s-au plimbat cu trotineta electrică, timpul a trecut.

Am plecat apoi spre Castelul Wawel. Pe malul Vistulei, râul care traversează orașul, spațiile verzi imense sunt foarte îngrijite și curățenia e evidentă. Castelul în stil gotic există din secolul XIV. După Primul Război Mondial, autoritățile din noul stat independent polonez, A Doua Republică Poloneză, au decis ca locația să devină o clădire reprezentativă a statului polonez și a fost folosită de către guvernator și mai târziu de către însuși președintele țării.

După o zi plină de informații, imagine și cultură, am plecat la cazare și ne-am odihnit. Dimineață, în a patra zi a excursiei, urma să mergem spre Auschwitz (Oswiecim) și Birkenau, la 60 km distanță de Cracovia.

UNESCO a declarat lagărele de la Auschwitz, în 1979, ca parte a moștenirii culturale universale a omenirii. Aveam rezervare la ora 7:30, deci ne-am trezit la 5 și am ajuns la timp.

Verificați la intrare, am primit aparate de recepție și căști, am fost împărțiți în două grupuri cu doi ghizi. Ghidul nostru, Iakob, a reușit să ne facă să parcurgem o pagină de istorie atât de complexă fără să ne dăm seama că a trecut timpul. Am avut același ghid și la Birkenau, aflat la 3 km distanță de Auschwitz. Se estimează că cel puțin 1,1 milioane de persoane au fost omorâte la Auschwitz, din care peste 90% au fost evrei. Lagărul de Concentrare de la Auschwitz a fost eliberat în 1945 de către trupele sovietice. Turul complet la cele două lagăre a durat 3 ore.

Ne-am întors în Slovacia cu autocarul, am văzut Munții Tatra, impunători și acoperiți de zăpadă. Dimineață la ora 9, după micul dejun, am plecat spre România.

În concluzie, excursia ne-a oferit șansa de a afla despre diverse locații, diverse monede naționale, am învățat să ne descurcăm cu banii, am asimilat cunoștințe, am socializat, am experimentat noi tipuri de mâncare, am auzit noi limbi vorbite, ne-am descurcat cu limba engleză dacă a fost posibil, am circulat cu noi și inedite mijloace de transport, am cunoscut oameni noi, am făcut comparații. Ne-am întors prin vama Borș, am servit prânzul în Oradea și am ajuns acasă la 11:30 p.m.. Toate au fost posibile prin bunăvoința părinților care au susținut financiar această excursie, prin ASPA GH. Au fost necesare aprobările Inspectoratului Școlar Suceava și a doamnei director Ursaciuc Mihaela.

Profesor Brîndușa Luminița Cîmpan

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului