În perioada 5-10 aprilie 2025, 28 elevi din clasele a 10-a și a 11-a au plecat într-o excursie spre Polonia. Excursia a fost organizată de firma ALISEB TOURS în cadrul săptămânii Școala Verde(7-11 aprilie). Cu un autocar modern și cu ghid de la Bacău, am plecat sâmbătă, 5 aprilie, la ora 3 dimineața, din fața Colegiului „Alexandru cel Bun”.

În prima zi a excursiei am intrat în prima țară, Ungaria. O țară cu autostrăzi, cu plată la toalete, curățenie, civilizație, terenuri ordonate și îngrijite.

Am intrat apoi în Slovacia și am ajuns la Kosice. Am primit aparatele de recepție și căștile și am vizitat Centrul Vechi unde ni s-au prezentat câteva obiective importante. Un vânt puternic și temperatura în scădere nu ne-au împiedicat să ne bucurăm de tot ce am văzut. Am vizitat cea mai mare catedrală catolică gotică din Slovacia, Sfânta Elisabeta. Începută în sec. XIV și finalizată în 1508, această bijuterie arhitecturală impresionează atât prin aspectul său exterior, cât și prin frumusețea din interior. Tot acolo am primit informații despre capela Sfântul Mihail, Teatrul de Stat, parcul municipal. La marginea parcului se înalță o coloană frumos decorată cu îngeri, străjuită de mai multe statui. Această coloană realizată în stil baroc se numește Imaculata și a fost ridicată la începutul sec. al XVIII-lea, comemorând sfârșitul epidemiei de ciumă. Kosice este un adevărat muzeu în aer liber, ne-am plimbat pe străzi și ne-am bucurat de tot ce oferă.

În a doua zi a excursiei am ajuns în Polonia. O țară cu agricultură foarte bine pusă la punct, țara de origine pentru firmele PEPCO, CCC, ARO. Apărută pe hartă după 1918, Polonia se laudă cu Universitatea din Cracovia, înființată în 1364. Printre personalitățile renumite de origine polonă putem menționa: Papa Ioan Paul al II-lea, Marie Curie, Copernic, Chopin, regizorul Roman Polanski.

Obiectivul nostru a fost Salina Wieliczka, unde aveam rezervare pentru grup, cu ghid în limba engleză. Am mâncat ceva în grabă și ne-am așezat la coadă împreună cu foarte multe alte grupuri. Aflată la 15 km de Cracovia, mina a fost construită în secolul al XIII-lea și a produs sare până în 2007. Mina este un labirint format din puțuri și galerii cu o adâncime de 300m. Am coborât pe scări de lemn 53 de niveluri, amețitor, dar unic mod de a ajunge în galerii. O expoziție aflată la o adâncime de 136 metri oferă vizitatorilor de astăzi un istoric al progreselor făcute în decursul anilor în ceea ce privește: transportul, iluminatul, aerisirea și eliminarea apei. Aici se disting ustensile ca târnăcoape, zdrobitoare, cabestane verticale acționate prin tractare, de animale, cu care se scotea sarea la suprafață. Salina are și un lac subteran. Mina Wieliczka este adesea menționată drept "Catedrala de sare subterană din Polonia." În 1978 a fost pusă pe lista inițială UNESCO a Patrimoniului Mondial. Chiar și candelabrele sunt realizate din sare, care a fost dizolvată și reconstituită pentru a obține un aspect clar, ca sticla.

În a treia zi a excursiei am plecat să vizităm Fabrica lui Schindler. Vizionasem filmul la școală și eram curioși ce vom vedea acolo. Este vorba despre Fabrica de vase emailate Oskar Schindler, fabrica unde s-a alcătuit cea mai cunoscută listă din lume, Lista lui Schindler, fabrica unde s-a turnat filmul lui Steven Spielberg care avea să facă povestea cunoscută întregii lumi. Fabrica lui Schindler a devenit parte a Muzeului de Istorie al Orașului Cracovia, dedicată fiind perioadei în care Cracovia a fost sub ocupație nazistă. Locația spune povestea locuitorilor orașului, polonezi și evrei, supuși unui regim de teroare și exterminare.

Ne aștepta o coadă imensă și un frig paralizant. Era luni și intrarea era gratuită. Nu s-a plâns nimeni, unii au mai traversat și au băut un ceai la restaurant, alții s-au plimbat cu trotineta electrică, timpul a trecut. În jurul nostru am auzit diverse limbi străine vorbite de un grup de studenți internaționali din Belgia, Franța, Estonia care au comunicat permanent cu ghida noastră și chiar știau muzică românească, O-Zone-Dragostea din tei. Creatorii muzeului și-au propus să producă vizitatorilor impresia că intră direct în istorie. Am retrăit atmosfera de pace din lunile premergătoare războiului. Ne-am plimbat pe străzi, am văzut imagini stereoscopice într-o veche instalație pe care o găseai în ani ’30 în piețele orașului, am participat la ultima întâlnire a veteranilor din Războiul cel Mare, unde am primit și tichet ștampilat, am dat o raită prin centru și ne-am amestecat printre oamenii timpului surprinși pe străzi în imaginile de arhivă.

Am plecat apoi spre Castelul Wawel. Pe malul Vistulei, râul care traversează orașul, spațiile verzi imense sunt foarte îngrijite și curățenia e evidentă. Ghida ne-a prezentat legenda dragonului care reprezintă simbolul orașului. Castelul în stil gotic există din secolul XIV. După Primul Război Mondial, autoritățile din noul stat independent polonez, A Doua Republică Poloneză, au decis ca locația să devină o clădire reprezentativă a statului polonez și a fost folosită de către guvernatorul și mai târziu de către însuși președintele țării. Complexul este format din mai multe clădiri și fortificații; cele mai mari și mai cunoscute dintre acestea sunt Castelul Regal și Catedrala Wawel. Am servit prânzul și am petrecut acolo trei ore apoi ne-am adunat în fața Monumentului lui Adam Mickiewicz, în Centrul Vechi - cel mai mare poet romantic polonez al secolului al XIX-lea, realizat din bronz în 1898 - am luat trenulețul și am vizitat Cartierul Evreiesc, Kazimierz. Am circulat cu acel mijloc de transport cald o oră, am aflat informații despre evrei, am văzut magazine evreiești păstrate cu aceeași arhitectură veche, am aflat despre cele 7 sinagogi și despre cimitirele evreilor. Toate de la șoferul trenulețului, completate de informații în limba română foarte clare și detaliate.

După o zi plină de informații, imagine și cultură, am plecat la cazare și ne-am odihnit. Dimineață, în a patra zi a excursiei, urma să mergem spre Auschwitz(Oswiecim) și Birkenau, la 60 km distanță de Cracovia. UNESCO a declarat lagărele de la Auschwitz, în 1979, ca parte a moștenirii culturale universale a omenirii. Aveam rezervare la ora 7:30, deci ne-am trezit la 5 și am ajuns la timp. Verificați la intrare, am primit aparate de recepție și căști, am fost împărțiți în două grupuri cu doi ghizi. Ghidul nostru, Iacob, a reușit să ne facă să parcurgem o pagină de istorie atât de complexă fără să ne dăm seama că a trecut timpul. Am avut același ghid și la Birkenau, aflat la 3 km distanță de Auschwitz. Se estimează că cel puțin 1,1 milioane de persoane au fost omorâte la Auschwitz, din care peste 90% au fost evrei. Lagărul de Concentrare de la Auschwitz a fost eliberat în 1945 de către trupele sovietice. Turul complet la cele două lagăre a durat 3 ore. Impresionant vagonul închis ermetic în care erau aduși în lagăr evreii, țiganii, polonii. Am aflat despre trierea celor ajunși acolo. Trupele SS germane efectuau aceste operații de triere.

Ne-am întors în Slovacia cu autocarul, am văzut Munții Tatra, impunători și acoperiți de zăpadă. Dimineață la ora 9, după micul dejun, am plecat spre România.

În concluzie, excursia ne-a oferit șansa de a afla despre diverse locații, diverse monede naționale, am învățat să ne descurcăm cu banii, am asimilat cunoștințe, am socializat, am experimentat noi tipuri de mâncare, am auzit noi limbi vorbite, ne-am descurcat cu limba engleză dacă a fost posibil, am circulat cu noi și inedite mijloace de transport, am cunoscut oameni noi, am făcut comparații. Ne-am întors prin vama Borș, am servit prânzul în Oradea și am ajuns acasă la 11:30 p.m.

Toate au fost posibile prin bunăvoința părinților care au susținut financiar această excursie, prin ASPA GH. Au fost necesare aprobarea Inspectoratului Școlar Suceava și a doamnei director Ursaciuc Mihaela. Minorii au avut nevoie de procură și tot grupul a beneficiat de asigurare medicală.

Amintirile rămân, ne-am închegat ca colectiv, am râs, am respectat regulamentul, ne-am bucurat de tot ce a fost nou și așteptăm să vedem pe unde ne vor mai duce pașii...

Profesor Cîmpan Brîndușa Luminița

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului