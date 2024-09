Colțul cititorului

MOTTO:„Pentru mine, acasă este la Fălticeni” (prof. univ. dr. Mircea Onofriescu)

A scrie în Cartea Vieții cu alfabetul dăruirii este cel mai frumos elogiu adus omului și umanității. Să pășești pe treptele suferinței, alături de cei care cerșesc clipe de viață, oferindu-le, cu măiestria meseriei, speranța unui mâine, este suprema lecție de demnitate a unui om care a ales să îmbrace hlamida vindecării. Cu jurământul lui Hipocrate în sânge, înfruptându-se din viața pe care o dau mai departe, pe principiul „dar din dar se face rai”, cei care au făcut un pact cu divinitatea, pentru a fi ei înșiși firimituri de viață, își cântăresc zilele și nopțile pe talgerul mai mult sau mai puțin măsluit al unui destin, răscumpărat de harul vindecărilor.

Profesorul și doctorul Mircea Onofriescu, cu rădăcinile în Fălticenii Sucevei, a ales cea mai frumoasă condiție a naturii umane, care a făcut un pact desăvârșit cu dumnezeirea: condiția de a da viață și de a salva vieți. La o primă vedere, omul Mircea Onofriescu este de o modestie rară, cu un bogat și binecuvântat simț al umorului, într-o mișcare continuă, cu o dulceață și o duioșie a limbii, amintind, parcă, de tihna peisajelor sadoveniene. Indiferent de hăul în care te aruncă viața și de durerile pe care trebuie să le coși cu ață albă, profesorul și doctorul Mircea Onofriescu știe să coase și să descoase atât rănile trupului, cât și rănile sufletului. Nu întâmplător, pe una din multele și meritatele diplome care tronează pe pereții din sala de așteptare de la cabinetul dumnealui scrie „Pentru cel mai drăgălaș doctor…”

Cu un suflet larg și un zâmbet ascuns, care-i străbate toată ființa, profesorul Onofriescu își tratează bolnavii, studenții, rezidenții cu un aer părintesc, dar și pitoresc, cu o poftă de viață molipsitoare, ce vindecă orice rană, indiferent de gravitate.

Mare iubitor de copii, cu o inocență care, parcă, îi străbate toată ființa, făcând-o să vibreze pe toate corzile inimii, Mircea Onofriescu dăruiește, în fiecare clipă, fărâme de viață, ca și cum ne-ar face părtași la propria renaștere, prin harul taumaturgului.

Născut pe 28 februarie 1953, medicul și profesorul universitar se bucură, la cei 71 de ani, de o reputație deosebită în mediul universitar și medical. Și-a început studiile la Școala Generală Nr. 2 (azi „Ion Irimescu”), după care a urmat cursurile liceale la Liceul Nr. 2 (azi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”), unde a terminat ca șef de promoție în anul 1972, la fel cum s-a întâmplat și în 1978, la absolvirea Facultății de Medicină Generală din Iași.

Din 1991, este medic specialist în Obstetrică Ginecologie, a devenit medic primar în 1994 și doctorand în anul 1998. După 40 de ani de carieră medicală, profesorul universitar fălticenean are un CV impresionant, cu o serie de premii naționale și internaționale, cel mai prestigios dintre acestea fiind obținut în Canada, la Congresul Mondial dedicat Ultrasunetelor în Obstetrică Ginecologie, din septembrie 2005, pentru cea mai bună lucrare a secţiunii de Uroginecologie.Mircea Onofriescu a inaugurat primul centrul de Fertilizare in vitro din Moldova, cu rezultate foarte bune la nivelul centrelor de referință din Europa. În cadrul acestui centru, s-a născut primul copil din România prin Programul Național de fertilizare in vitro.

Pentru mai mulți ani, a ocupat funcția de manager la cel mai mare spital de profil din Moldova, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași. Profesorul universitar doctor Mircea Onofriescu este președinte al SROG (Societatea Română de Obstetrică și Ginecologie) și SRMR (Societatea Română de Medicină Reproductivă) și reprezentantul României la EBCOG – Societatea Europeană a Societăților Naționale de Obstetrică Ginecologie și membru al Comisiei de Obstetrică Ginecologie din Ministerul Sănătăţii. El deține patru funcții de vicepreședinte în alte patru societăți naționale. De câțiva ani, este membru în Comisia de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Ministerului Sănătăţii, dar și responsabil naţional pentru organizarea programului de studii complementare, în vederea obţinerii de atestate în Tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată (fertilizare in vitro). Mircea Onofriescu este autorul și coautorul mai multor cărți de specialitate, printre care și noul Tratat de Ginecologie.

Ca distincție de suflet, medicul și universitarul Mircea Onofriescu deține titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Fălticeni, titlu pe care l-a primit în vara anului 2019, pe 19 iulie. Doi ani mai târziu, în septembrie 2021, medicul Onofriescu, alături de profesorul și medicul fălticenean Vasile Astărăstoae, s-a numărat printre invitații de onoare la deschiderea noului spital din Fălticeni.

Ca Om, Profesor și Doctor, Mircea Onofriescu se bucură și ne bucură cu „talantul” pe care i l-a hărăzit divinitatea, îmblânzind vitregia bolilor, dar și oferindu-ne viața de zi cu zi.

Cu drag și rădăcini de Fălticeni, dar viețuind în capitala Moldovei, la Iași, Mircea Onofriescu este găzduit de Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni, alături de alte personalități de vârf din domeniul medical, Gabriel Tatos, Ion Tănăsescu, Sofia Ionescu Ogrezeanu și Rumelia Koren… Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni este un muzeu memorial, înființat în anul 1972. Muzeul este găzduit de o casă construită în 1850 și donată de scriitorii Horia și Vasile Lovinescu, care se află situată pe Strada Sucevei nr. 91, în centrul orașului. Sub directa îndrumare a cronicarului Eugen Dimitriu, la data de 16 iunie 1972, este inaugurată Galeria Oamenilor de Seamă, instituție muzeală cu titulatură originală și unică în România. Colecția Galeriei Oamenilor de Seamă cuprinde o serie de documente și exponate diverse, prin care înfățișează fragmente din viața și activitatea a peste 50 de personalități, oameni de cultură iluștri, originari din Fălticeni și din împrejurimi, care au trăit o parte a vieții ori au creat în acest oraș: scriitorii Nicu Gane, Ion Creangă, Nicolae Beldiceanu, Mihail Sadoveanu, Horia Lovinescu, Sofia Cocea, Ion Dragoslav, Anton Holban, Nicolae Labiș, Ion Băieșu, Vasile Savel, Aurel George Stino, Nicolae Jianu, Mihail Șerban, criticii și istoricii literari Eugen Lovinescu, Vasile Lovinescu, Monica Lovinescu, folcloriștii Arthur Gorovei, Mihai Lupescu, Alexandru Vasiliu Tătăruși, actorii Matei Millo, Grigore Vasiliu-Birlic, Jules Cazaban, pictorii Aurel Băeșu, Ștefan Șoldănescu, Dimitrie Hîrlescu, oamenii de știință Dimitrie Leonida, Nicolae Grigoraș și mulți alții. Muzeul găzduiește și Centrul cultural româno-american, finanțat de prof. univ. dr. Eliot Sorel, cetățean american, născut în Fălticeni.

Suflet ales, profesionist până în măduva oaselor, cu un CV de colecție, creator de noi vieți, donator de bucurie și de speranță, hâtru și sapiențial, Mircea Onofriescu, Omul cu har și cu dar, a devenit universal.

Luminița Reveica Țaran