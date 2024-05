Colțul cititorului

În zilele de 25-26 aprilie 2024, colectivele claselor 5A, 6A și 7A, coordonate de doamnele profesoare Aluculesei Emanuela, Gherghel Mariana, Varvaroi Simona Maria, Tiron Katalin și Lămășanu Eniko, de la Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu” Gura Humorului, au participat la excursia ”Noi suntem vocea naturii”, ce a avut ca scop descoperirea naturii în toate formele ei (flora și fauna) și realizarea unei campanii de cetățenie activă în cadrul Proiectului Național ECO-PROVOCAREA. Excursia a avut un profund rol motivațional deoarece prin intermediul ei s-au propus numeroase oportunități de stârnire a interesului elevilor pentru învățare și formarea unor cunoștințe generale cât mai ample și mai bogate. Toate acestea s-au realizat prin vizitarea diverselor obiective cultural-istorice, precum Orașul Medieval Sighișoara cu Muzeul de istorie din Turnul cu Ceas, Scările Acoperite ce duc spre Școala Veche și Biserica din Deal, Centrul Vechi al Clujului, Cetățuia Cluj, MINA Pop-Up – Museum of Immersive New Art Cluj, obiective literare: Târgul de Carte Gaudeamus Cluj, Muzeul STEAMPUNK Transylvania Cluj, obiective ce se ocupă cu studiul vieții și al tuturor organismelor vii (ex. Grădina Botanică Cluj, Grădina Zoologică Tg. Mureș, Salina Turda) și obiective religioase (ex. Catedrala Catolică din Cluj).

Prima oprire a fost la Cheile Bicazului și Lacul Roșu, unde copiii s-au putut bucura de peisajul inedit format prin săparea maselor calcaroase de către râul Bicaz, dar și de legenda care explică modul în care a fost creat și denumit acest loc.

Apoi ne-am continuat călătoria la Sighișoara, cetate medievală inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, bine conservată și restaurată, cochetă și plăcută, care îmbină în mod fericit trecutul cu prezentul. Aici, copiii au aflat despre bresle și importanța dată fiecărei meserii, despre istoria locului și schimbările prin care a trecut. Turul Sighișoarei a fost o experiența asemenea unei călătorii în timp.

La Cluj ne-am continuat ”vânătoarea de comori”, vizitând Centrul Vechi, transformat într-o lume de vis de miile de luminițe ce scoteau în evidență somptuozitatea monumentelor și clădirilor istorice (Catedrala Catolică și cea Ortodoxă, Primăria, Opera, Cetățuia etc.), Priveliștea oferită asupra Clujului de la Cetățuie și plimbarea pe faleza Someșului ne-au încântat ochii și sufletul, oferindu-ne același sentiment de bucurie trăit în Sighișoara, cum că suntem români și încetul cu încetul învățăm și chiar reușim să eliminăm decalajul dintre țara noastră și restul Europei. Ce poate fi mai bun decât să te simți cu adevărat împlinit la tine acasă? O lecție de conștientizare civică pe care au primit-o și elevii claselor a V-a A, a VI-a A și a VII-a A cu multă recunoștință.

Următorul obiectiv a fost Grădina Botanică, unde copiii au avut oportunitatea de a împărtăși câteva din valorile promovate de proiectul Eco Challenge (NU RISIPIM, NU POLUĂM, #PREȚUIM, RESPECTĂM, PROTEJĂM, IUBIM NATURA etc.). Aceste mesaje au fost transmise constant prin purtarea lor permanentă pe rucsacurile elevilor noștri pe parcursul întregii excursii.

O altă experiență a fost Muzeul Steampunk Transylvania, un concept absolut inedit ce combină literatura, arta, filmul, istoria și știința pe înțelesul tuturor. Futurist, dar retro în același timp, muzeul Steampunk & Fantasy s-a dovedit a fi cu adevărat unic. Acest loc îmbină cu multă subtilitate estetica și tehnologia secolului al XIX-lea cu un subgen fantastic al science-fiction-ului. Fiecare colț al muzeului este plin de obiecte magice, multe dintre ele fiind interactive, oferind experiențe de neuitat pentru cei care-i trec pragul. Este un mod perfect de a descoperi lumea lui Jules Verne, de a stârni curiozitatea copiilor și de a-i motiva să-i citească cărțile. A fost o oră în care ne-am plimbat cu mașina timpului, am descoperit încăperi secrete și efecte ciudate ale fizicii puse extrem de ingenios în serviciul magiei, fantasticului și al tehnicii. O idee vizionară ce ne-a captat atenția tuturor și ne-a plimbat prin lumea poveștilor în cel mai frumos mod!

Prin intermediul unui alt proiect revoluționar prezentat de MINA Pop Up – Museum of Immersive New Art am descoperit o lume magică creată de această dată de arta digitală și noile tehnologii. Efectul special al proiecțiilor lucrărilor de artă într-un spațiu de 360o a fost pur și simplu uimitor. Acolo, ne-am lăsat purtați într-o călătorie prin ”Epoca de Aur” cu 60 dintre lucrările pictorului simbolist Gustav Klimt, ne-am reamintit de frumusețea ”Lumii acvatice” din Oceanele lumii, Marea Neagră și Delta Dunării și am conștientizat încă o dată importanța protejării ecosistemelor acvatice pentru păstrarea calității vieții întregii omeniri. În final ne-am relaxat total urmărind Expoziția ”Inner Constellations” ce a constat în 21 de lucrări de artă, animate și însoțite de o coloană sonoră captivantă, ale ilustratorului Alex Nimurad. O adevărată imersie în arta frumosului și a esteticii oferită publicului larg prin cea mai plăcută și potrivită metodă - new media art - reușind să crească consumul producției culturale prin oferirea unei experiențe senzoriale deosebite.

Și, pentru că excursia noastră și-a propus să descopere cât mai multe comori naturale din aceasta zonă, Salina Turda a fost următoarea destinație, ce s-a dovedit a fi un tărâm magic care te îmbie la relaxare, deconectare și apropiere de natură - o adevărată bijuterie din adâncuri, un izvor inepuizabil de sănătate.

Dar cum tot ce e frumos se termină repede, mult mai bogați în amintiri de neuitat și cunoștințe noi, ne-am îndreptat spre casă, mulțumiți și încântați de toate experiențele trăite în această călătorie.

Sperăm ca impresiile noastre să stârnească interesul cât mai multor oameni să viziteze cât mai multe locuri din țara noastră, conștientizând frumusețea și bogăția ei. Poate în acest fel, tinerele generații vor învăța să-și prețuiască țara cu adevărat.

Prof. Simona Maria Varvaroi

Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu” Gura Humorului