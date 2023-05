Colțul cititorului

În perioada octombrie 2021 - aprilie 2023, la Școala Gimnazială Nr. 1 din Suceava s-a derulat Proiectul european Erasmus+ „Profesor de succes în era digitală”. Pe parcursul celor 18 luni, au fost desfășurate activități de tip job-shadowing și cursuri de formare, având ca obiective dezvoltarea abilităților de învățare autonomă prin utilizarea instrumentelor digitale, utilizarea eficientă a tehnologiei pentru asigurarea unei stări de confort și de siguranță emoțională atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic al instituției, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la evaluările naționale de la sfârșit de ciclu de învățământ (clasele a IV-a, a VIII-a).

La activitățile de formare care s-au desfășurat în Spania, Turcia, Croația, Italia și Grecia au participat 15 cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Suceava. În aprilie 2022 s-a desfășurat prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ „Profesor de succes în era digitală”. Prof. Cătălina Lucasevici, prof. Liliana Pintilie și prof. Iuliana Domunco au participat la activități de tip job shadowing, la workshopuri și au asistat la exemple de bună practică oferite de profesorii din școlile partenere din zona Marbella, Spania (IES Mar de Albóran, IES Victoria Kent, Marbella, CEIP Xarblanca, Marbella).

În perioada 1.05.2022-7.05.2022, în cadrul proiectului s-a desfășurat cursul de formare „eTests, eAssignments, eGames and other Gadgets for Innovative Teachers”, în Manavgat, Turcia. Profesorii Raluca Morhan, Irina Biciușcă și Romică Grosu au participat la experiențe de învățare alături de alte cadre didactice din Bulgaria și Luxemburg. Veritabili ambasadori ai comunicării şi promotori ai interculturalității, cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava au participat activ la dialogurile formative în context european. Atelierele constituite au pus în lumină sarcinile de lucru ca formă de predicție, formare, monitorizare şi evaluare a progresului şcolar şi a dezvoltării personale armonioase din perspectiva sistemelor educaționale ale țărilor participante: România, Luxembourg, Bulgaria şi Turcia.

Între 9 și 25 iunie 2022 avut loc a treia mobilitate din cadrul proiectului ”Profesor de succes în era digitală”, în Italia, la Milano. La cursul de formare ”ICT and social media at school: a problem or a resource?” au participat 3 profesori de la Școală Gimnazială Nr. 1 Suceava: prof. Lăcrămioara Ignătescu, prof. Diana Salup Rusu, prof. Liliana Pintilie. În cadrul activităților propuse de partenerii din Italia, cadrele didactice au luat parte de workshopurile: Impactul tehnologiei computerizate și alte aspecte ale culturii digitale și Formarea de abilități necesare utilizării platformelor digitale, au realizat o analiză comparativă între școala tradițională și școala digitală, au participat la ateliere practice de utilizare a platformelor digitale.

A patra mobilitate din cadrul proiectului ”Profesor de succes în era digitală” – Erasmus+ s-a desfășurat în Croația, la Split, în perioada 7-13 august 2022 și au participat trei profesoare de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Suceava: prof. Cătălina Lucasevici, prof. Luminița Cășuneanu și prof. Alexandra Pascariu. Cadrele didactice au participat la cursul de formare „Teaching the fun way in the digital era” și și-au exersat și dezvoltat abilitățile necesare unui profesor de succes al secolului al XXI-lea, în cadrul workshopurilor: „Profesorul secolului 21 - Creativitate, colaborare, comunicare, gândire critică - abilități ale profesorului de succes”, „Individualizarea procesului de învățare” și „Multimedia în sala de clasă”. Diversitatea activităților propuse de formatori a creat o atmosferă de învățare dinamică și provocatoare: „Activități distractive cu coduri QR”, „Schimbă-ți clasa utilizând diverse metode”, „Learningapps – o unealtă digitală prețioasă”, „Gimnastica creierului”.

Ultima mobilitate din cadrul proiectului ”Profesor de succes în era digitală” - Erasmus+ s-a desfășurat în perioada 3-9 octombrie 2022 la Karditsa, Grecia, și au participat prof. Liliana Timofti, prof. Maria Cristina Melinte și Mirela Strugariu. Cadrele didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Suceava au luat parte de cursul „Matematică & ICT in Education - GeoGebra Apps", descoperind o aplicație extrem de interesantă și utilă atât pentru elevii de gimnaziu și liceu, cât și pentru elevii claselor primare. În cadrul activităților propuse, profesoarele au exersat combinarea construcțiilor geometrice animate cu algebra într-un mod dinamic, descoperind împreună frumusețea matematicii și aplicațiile sale în diverse jocuri. De asemenea, au realizat jocuri interactive și distractive cu ajutorul aplicațiilor JeopardyLabs, Kahoot și WordWall. Împreună cu echipele participante au proiectat și au dezvoltat propriile scenarii pentru învățarea bazată pe jocuri. Folosind matematica pentru organizarea și sistematizarea ideilor despre spațiu, forme, schimbare, mișcare, se întărește ideea că tot ce se află în jurul nostru oferă indicii importante ale regulilor care guvernează procesele naturale.

În etapa de diseminare a activităților proiectului profesorii implicați în mobilitățile desfășurate au vorbit atât despre beneficiile experiențelor de învățare la care au participat, cât și despre dimensiunea interculturală a activităților în cadrul cărora au interacționat cu cadre didactice din mai multe țări. De asemenea, un aspect foarte important este caracterul aplicativ al cursurilor și actualitatea noțiunilor învățate care se raportează permanent la realitate.