În perioada 13-17 februarie 2023, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava s-a derulat activitatea transnațională a proiectului intitulat „MOSAICART: EACH MOSAIC HAS A STORY TO TELL”,proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, coordonat de prof. Monica Petruța Arotăriței și director prof. Alexandra Bejinaru, alături de prof. Iulian Asimionesei, prof. Roxana Bliorțu, prof. Oana Chinchișan, prof. dr. Raluca Schipor Baban, inspector de arte vizuale prof. Loredana Ceică, prof. Luminița Sănduleac - expert conservare bunuri culturale și muzeograf - Paula Moroșanu.

Programul proiectului se desfăşoară pe parcursul a doi ani (1 mai 2021- 30 aprilie 2023) și este unul complex, ce implică activități realizate prin colaborarea tuturor școlilor participante în proiect.

La întâlnirile transnaționale au participat elevi și cadre didactice de la Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Gaziantep - Turcia, Agrupamento de Escolas de Vilela, Paredes – Portugalia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin - Polonia, I.I.S. Apicio Colonna Gatti, via Nerone 1 Anzio, Italia, și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Mozaicul este legat profund de istorie, arta meșteșugului și esteticii. Acest proiect european este conceput pentru a oferi tuturor participanților o experiență valoroasă de conștientizare culturală și gândire creativă. Obiectivele sale sunt următoarele:

aprecierea pentru artele plastice, calitățile estetice, armonia diferitelor culori, tonuri și nuanțe; cunoașterea unor elementele fundamentale ale unui meșteșug care necesită dexteritate manuală, măiestrie și muncă meticuloasă; dezvoltarea propriei creativități într-un mediu prietenos și de sprijin; descifrarea poveștilor descrise în mozaicuri, precum și crearea unui mozaic.

Pe parcursul celor cinci zile ale mobilității din Suceava, participații din școlile partenere au desfășurat activități specifice proiectului. Ei au vizitat școala, Muzeul Național al Bucovinei, Cetatea de Scaun, Muzeul de Științe al Naturii, Muzeul Ouălor Lucia Condrea din Moldovița, Mănăstirea Voroneț, salina Cacica, Muzeul Lemnului de la Câmpulung Moldovenesc și atelierul de olărit de la Marginea. Au avut loc ateliere de mozaic, ateliere despre legislația legată de bunurile culturale și protejarea patrimoniului cultural național. De asemenea, au fost organizate vizite în oraș pentru a observa arta mozaicului și au avut loc întâlniri cu Antoniu Alexandru Flandorfer, directorul executiv al Direcției pentru Cultură Suceava.

Următoarea mobilitate va avea loc în perioada 16-20 martie, în Zakopane, Polonia.