Un Februarie bogat… la Palat

Luna februarie a venit cu o serie de evenimente și activități interactive pentru copiii din cercurile partenere (Cenaclu literar/Teatru, prof. coord. Alina Șandru și Redacție.Presă/Foto CineClub, prof. coord. Mihaela Buculei) de la Palatul Copiilor.

Cu toții ne-am înnobilat prin citit, savurând (la figurat) nouă Sărbătoare-Bucurie pentru mințile și sufletele noastre: Ziua Națională a Lecturii, ediția 1, pe 15. Fiecare a împărtășit magia lecturii cu ceilalți și ne mândrim cu imaginea lui Ursachi Denis, căruia i-am acordat titlul de „Cititorul mileniului III”.

Un alt moment inedit a fost surprins în tema Poveștile din spatele fotografiilor (partea I). Am căutat fotografii și am dorit să aflăm ce se ascunde dincolo de ele.

Am descoperit că prima fotografie din istorie a fost „Vedere de la fereastră în Le Gras”. A fost realizată de inventatorul francez Nicéphore Niépce în 1826. Fotograful a avut nevoie de opt ore pentru a realiza această imagine, pe care a surprins-o de la fereastra biroului său din Franța. O alta aleasă a fost fotografia lui Sharbat Gula – de Steve McCurry, fotografie realizată în 1984.

Publicată pentru prima dată în 1985, fotografia reprezintă portretul iconic al unei tinere afgane, refugiată de război. Această fotografie evocă și azi un complex profund de sentimente și emoții. Șapte ani mai târziu, Steve McCurry a găsit-o din nou pe această tânără și i-a mai făcut o poză. La fel a făcut și 17 ani mai târziu.

Nu am trecut nici peste Ziua internaţională a limbii materne, care este marcată anual la 21 februarie și aleasă pentru a promova diversitatea culturală şi lingvistică din întreaga lume.

Ziua de 22.02.2022: o dată unică, un palindrom, adică o dată care, citită și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, este la fel! Ne-am distrat căutând și găsind și cuvinte de acest tip „cojoc”.

Cu „inima larg deschisă” am sărbătorit ziua deDragobete, primindu-i alături de noi pe colegii de la cercurile de Informatică, prof. coord. Ștefania Șoiman, de la Atelierul Fanteziei, prof. coord. Marcela Reuț, Dans modern, sub îndrumarea doamnei profesoare Marioara Salup. Ne-am propus și am reușit să facem exerciții de gratitudine, oferind și primind aprecieri, am citit versuri de iubire, am identificat și ne-am însușit expresii cu și despre „inimă”, ne-am fotografiat, am dansat.

Putem spune așadar că la Palat(ul Copiilor) ne-am bucurat și încântat cu „Un Februarie bogat!”.

(Palatul Copiilor Suceava)