Atunci când România devine o stare de spirit, un spațiu al nemărginirii interioare care acoperă distanța dintre inimă și suflet, atunci întreaga suflare colaborează, dând naștere unor idei inedite. Astfel stau lucrurile la Școala Gimnazială Miron Costin, Suceava, care, în perioada 26 noiembrie – 1 Decembrie, celebrează două momente de mare importanță pentru identitatea noastră națională, Ziua Bucovinei – 28 noiembrie – și Ziua Națională a României – 1 Decembrie.

În cadrul proiectului România unită!, organizat sub coordonarea domnului director prof. Moraru Dumitru, a doamnei director adjunct, prof. Gulei Ancuța – Nadia, alături de prof. Caliniuc Adriana, prof. Adrobotoaie Elena, prof. Pelin Cosmina, prof. înv. primar Ștefură Anna, prof. pr. Mitu Pascal, în parteneriat cu C.Ș.E. și Asociația de părinți, au fost demarate o sumă de activități care au avut scopul de a reaminti fiecăruia că România este un spațiu unic, alimentat de peisaje minunate, de personalități cu valoare culturală, de tradiții diverse și de oameni buni.

Astfel, pentru că suntem „oameni subt vremi” și nu ne-am putut ține mână cu mână să facem hora tradițională care, de fiecare dată, avea minunatul rol de a ne aduce în același pas, de a vibra în același ritm, elevi, profesori și părinți, a fost inițiată activitatea: horă de hârtie, ca omagiu adus portului popular (coord. prof. Brumă Nicu, prof. Adrobotoaei Elena, prof. Strugatu Violeta, împreună cu C.Ș.E).În acest sens, întreaga școală, elevi, părinți, personal didactic și nedidactic au colaborat pentru a materializa această idee, realizând o horă grandioasă din românași de hârtie care, mână cu mână, au cuprins întreaga școală. Hora speranței, jucată pe întreg gardul școlii este, în fapt, simbol pentru întreaga familie Miron Costin, care demonstrează că doar împreună, doar de mână, putem fi creatori de frumos, de bine, de valori, putem clădi noi idealuri și putem aduce schimbarea.

Elevii, profesorii și părinții au reușit să se unească și suflet lângă suflet în cadrul activității în aer liber desfășurată pe terenul de sport, unde, sub seninul cerului și sub mângâierea soarelui, au cântat împreună imnul Deșteaptă-te, române!. Activitatea a fost încununată de gândul bun al domnului director prof. Moraru Dumitru și al doamnei director adjunct prof. Gulei Ancuța – Nadia, presărată cu o cuvântare plină de optimism și încredere din partea elevei Sara Pahomi, președintă a Consiliului Școlar al Elevilor.

În continuarea programului artistic, cu întreaga ființă tresăltând și fremătând, am simțit românește pe ritmuri de cânt și de poezie, prezentate de elevii: Onuți Georgiana, - a VII-a A - (Doamne, ocrotește-i pe români!), Bolohan Antonia – a VII-a A -, Harip Daria – a VII-a B -, Spaine Dennisa – a VIII-a B – (Din Moldova lui Ștefan), Neamțu Damian – a VI-a C – (Moldova, Moldovioara mea), Marta Crețu – a VI-a D – (Din Suceava lui Ștefan), Sîrbu Ștefania, Vlad Daria – a VII-a B -, Coresciuc Nicoleta – a VII-a E – (Așa-s moldovencele), Șulea Adela – a VII-a A – (Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!), Scutelnicu Bianca – a VIII-a D, Nica Georgiana – a VIII-a A și corul școlii (Cât trăim pe-acest pământ).

Programul artistic a fost coordonat de prof. Caliniuc Adriana și ne-a reamintit tuturor, mici și mari, că România, și, în speță, Moldova sunt locuri binecuvântate de Cer pe care le putem strânge în suflet, le putem arăta prin vorba mângâietoare, le putem citi în seninul frunții și în frumusețea zâmbetului.

Pentru că simplul gând la România naște un infinit al ideilor, în cadrul zilei de 26 noiembrie au fost derulate o multitudine de activități-lumină care au accentuat multilateralitatea acestui popor. Sub diverse forme, prin multiple metode și resurse, elevii și profesorii au înfățișat contextul și profunzimile zilei de 1 Decembrie, prin activități precum: România, țara mea iubită! (coord. prof. Pelin Cosmina, prof. Lucaci Maria), România înflorește! (coord. C.Ș.E, prof. Cucu Ancuța și prof. Tănăsan Luminița, alături de elevii voluntari), Dreptul la autodeterminare a românilor – 1 decembrie 1918 (coord. prof. Morar Aurelia, dir. prof. Moraru Dumitru), Însemnătatea zilei de 1 Decembrie – prezentare PPT (coord. prof. Apetrea Gabriela, prof. Petrasciuc Veronica, prof. Bestiuc Afanasov Maria, prof. Cionca Dorina, prof. Buțerchi Rodica, prof. Alexandriuc Camelia).

Întrucât vorba românească are o putere insolită, iar cântul și dansul sunt manifestări ale ființei care unesc, au fost organizate și activități pentru celebrarea acestora: Uniți în cuget și-n simțiri! (coord. prof. înv. primar Ștefură Anna), Sărbătorim românește – rebusuri ștrumfești cu proverbe românești (coord. prof. înv. primar Palaghianu Lavinia), activități la care au participat toate clasele de la învățământul primar, îndrumați de doamnele învățătoare.

Mai mult decât atât, pentru a crea un portret complex și complet al românului și a României și pentru a arăta unirea întru credință, proiectul Biserica din inima românilor (coord. prof. pr. Mitu Pascal) a avut rolul de a accentua credința de nezdruncinat a românilor care îi individualizează într-o mare multiculturală.

De asemenea, prin spiritul creator al elevilor din ciclul primar și gimnazial manifestat în cadrul activității Gânduri pentru România (coord prof. Adrobotoaie Elena, prof. Gulei Ancuța, prof. Juravle Sergiu, prof. Patraucean Delia), școala a fost împodobită cu sute de afișe-mesaj pentru România, expuse atât pe terenul școlii, cât și pe ușile și holurile școlii.

Astfel, în perioada 26 noiembrie – 1 Decembrie, fiecare colț al școlii a avut menirea de a ne uni prin sentimentul apartenenței la neam și la țară, iar fiecare membru al comunității școlare a resimțit din plin acest lucru și l-a afișat prin purtarea cu semeție a portului popular. Fiecare, cu ia sa plină de povești strămoșești, a fost participant la una dintre cele mai frumoase zile din an, ziua memei noastre, ziua României.

În final, activitatea realizată nu a fost o simplă horă, nici o simplă oră de spectacol artistic, nici o simplă oră de informare, ci a fost o frântură care a unit trecutul și prezentul, o frântură care, cu siguranță, va dăinui în amintirea tuturor.

Așadar, spunem, în cor, La mulți ani, România! și urăm tuturor să simțiți România noastră, o Românie ce dorește să acopere multe goluri ontologice, care are vedere și spre bine și spre frumos!

Articol realizat de prof. Patraucean Delia