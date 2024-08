Comunicat de presă

Numele proiectului:DIGITALIZAREA ACTIVITĂŢII SC JUST SEVEN SRL

Numele beneficiarului:SC JUST SEVEN SRL

Codul proiectului: 763.1/i3/c9

Nr. contract de finanțare: 99/RUE763/C9/I3

SC JUST SEVEN SRL în calitate de Beneficiar anunță începerea implementării proiectului “DIGITALIZAREA ACTIVITĂŢII SC JUST SEVEN SRL” prin programul DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al firmei constă în digitalizarea activității aferente codului CAEN 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.

Obiectivele specificepe care societatea şi le-a stabilit odată cu implementarea proiectului:

1.Achiziţia de echipamente IT şi software

2.Asigurarea vizibilității proiectului

Pe termen lung, societate își propune următoarele obiective:

- Creșterea cifrei de afaceri;

- Creșterea numărului de clienți.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 655,420.35 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 482,774.94 lei

Data începerii și finalizării proiectului: Perioada de implementare a Proiectului este de 12 luni, respectiv între data de 17.07.2024 şi data de 16.07.2025

Datele de contact

Reprezentat legal - TCACIUC SEVERIN, telefon 0743952079, office.just.seven.srl@gmail.com

„ConținutulacestuimaterialnureprezintăînmodobligatoriupozițiaoficialăaUniuniiEuropenesauaGuvernuluiRomâniei“.

„PNRR.FinanțatdeUniuneaEuropeană-UrmătoareaGenerațieUE“

Website-https://mfe.gov.ro/pnrr/ Facebook-https://www.facebook.com/PNRROficial