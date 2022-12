COMUNICAT DE PRESĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" RĂDĂUȚI, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 01.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Rădăuți în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149295, cofinanțat prin POIM în baza contractului de finanțare nr. 1293/ 04.04.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" RĂDĂUȚI.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul generalal proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat in vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 in sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate in sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unității de învățământ în contextul gestionarii crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 594.295,12 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 589.773,12 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 589.773,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" RĂDĂUȚI reprezentată legal de către Mitrofan Ionel - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni, până la data de 31.12.2022.

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR"

Sediul: Municipiul Rădăuți, Str. Horea nr. 44, județul Suceava, România, cod poștal 725400

Tel:. 0230561463, E-mail: scsftreime@yahoo.com