Handbal

Medaliată cu argint la ultima ediție a Campionatului național de juniori I la handbal masculin, formația Clubului Sportiv Universitar Suceava a avut nu mai puțin de patru jucători în echipa ideală a competiției, este vorba Teodor Ilucă – cea mai bună extremă stânga; Codrin Dascălu – cel mai bun inter stânga; Codrin Radu – cel mai bun inter dreapta; Emanuel Șerban – cel mai bun pivot.

„Cu siguranță, acest loc doi este unul amar pentru noi. E imposibil de acceptat, mai ales că până în finală am făcut un sezon perfect la nivel de juniori I și tineret, obținând 32 de victorii din atâtea meciuri disputate.

Am muncit și am progresat enorm pe parcursul stagiunii recent încheiate și cred că am prestat cel mai bun handbal. Avem multe de învățat din acest eșec atât de dureros.

O să muncim și mai mult ca să devenim mai puternici și să uităm durerea pe care o resimțim acum. Titlul e pierdut, dar mai presus de atât, cred că această generație va da handbalului românesc câțiva handbaliști de mare viitor. Mulțumim din suflet celor care ne susțin și cred cu adevărat în noi”, a declarat antrenorul Vasile Boca.

Formația de juniori I a clubului sucevean s-a bazat pe următorul lot de jucători la turneul final de la Mioveni: Ștefan Leonte (2005), Răzvan Rîpă (2006) – Teodor Ilucă (2006), Alexandru Țivichi (2007), Codrin Dascălu (2006), Ianis Chiruț (2008), Andrei Rață (2006), Bogdan Niculaie (2005), Rareș Ostafe (2007), Emanuel Șerban (2006), Florin Drăgoi-David (2005), Codrin Radu (2005), Teodor Moșneagu (2006), Adrian Condrea (2007), Eduard Rusu (2006), Ionuț Pășcuț (2006). Staff: Vasile Boca – antrenor principal, Ioan Tcaciuc – antrenor secund, Mihai Vornicu – kinetoterapeut.