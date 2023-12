In memoriam

Prietenii nu l-au uitat și nu-l vor uita pe Ghiță Vicol, un respectat om de fotbal din județul Suceava, care a pierdut lupta cu viața în urmă cu trei săptămâni, la vârsta de 55 de ani. La inițiativa președintelui Asociației Județene de Fotbal, Ciprian Anton, patru echipe s-au întrecut miercuri, 27 decembrie, în sala de sport din Volovăț, la prima ediție a Memorialului „Ghiță Vicol”. Competitoarele au fost reprezentanta AJF Suceava, formația Comisiei Județene de Arbitri, o echipă alcătuită din jucători localnici cu care Ghiță Vicol a colaborat la Avântul Volovăț și o selecționată formată din prietenii celui comemorat, care i-a avut în componență, printre alții, pe Mihai Roman, pe frații Ionuț și Florin Plămadă, precum și pe Sebi Vicol, fiul lui Ghiță.

„A fost o întâlnire de suflet, în amintirea lui Ghiță, un om de mare calitate care a iubit enorm fotbalul și cu care am colaborat excelent în cadrul Asociației Județene de Fotbal. Împreună cu colaboratorii mei am decis să permanentizăm acest turneu, astfel încât în fiecare an, la Volovăț, între Crăciun și Anul Nou, vom organiza o competiție de futsal cu echipele de Liga a IV-a, în care vom pune în joc Trofeul <Ghiță Vicol>”, a declarat Ciprian Anton.