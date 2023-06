Fotbal

A mai rămas puțin timp până la duelul dintre Foresta și Ceahlăul Piatra Neamț, din cadrul barajului pentru promovarea în Liga a III-a. Meciul tur se va juca sâmbătă, cu începere de la ora 18.00, pe stadionul Areni, în vreme ce manșa secundă este programată pentru miercuri, 7 iunie, de la ora 17.30, la Piatra Neamț. Cele două rivale s-au mai întâlnit de cinci ori în actualul sezon, bilanțul „galben-verzilor” fiind unul pozitiv. Sucevenii au câștigat ambele confruntări din sezonul regulat, 3-1 și 2-1, în vreme ce întâlnirile din play-off, trei la număr, s-au încheiat nedecis, cu același scor, 1-1.

„Nu va fi o dublă ușoară, ci una echilibrată. Cu siguranță, echipa mai pragmatică, echipa care va greși mai puțin, care va avea sclipiri în anumite momente ale jocului va avea câștig de cauză. Va conta puțin și norocul. Una peste alta, consider că plecăm cu șanse egale, de 50-50%. Sperăm totuși ca la finalul celor două jocuri, noi să fim echipa bucuroasă, echipa care promovează în Liga a II-a. Concentrarea și motivația vor fi foarte mari în rândul jucătorilor și de-o parte, și de alta. Vom vedea la ora jocului care va fi echipa mai dârză, mai inspirată”, a declarat antrenorul Dorin Goian.

În continuare, tehnicianul Forestei s-a referit în termeni apreciativi la adversarul de sâmbătă: „Ceahlăul este echipa mai experimentată, care, din punct de vedere tehnic, are un plus de calitate peste noi. Are câțiva jucători foarte, foarte buni, care pot face diferența în orice moment, mai ales de la mijloc în sus, dar noi cred că am compensat cu alte lucruri în duelurile contra celor de la Piatra Neamț. Sperăm să o facem din nou și, de ce nu, să rămânem neînvinși în acest sezon în fața celor de la Ceahlăul”.

Fiind un meci cu o miză atât de importantă, Dorin Goian se așteaptă la un sprijin masiv din partea fanilor suceveni. „La returul semifinalei cu Râmnicu Sărat, a fost o atmosferă frumoasă. Sunt bucuros că a venit lumea în număr mare la stadion și sper ca la confruntarea cu Ceahlăul tribunele să fie și mai populate. Cu siguranță vor conta aportul și încurajările publicului. Sperăm să nu fie o presiune prea mare pe jucătorii noștri, pentru că avem o echipă tânără. În afară de Căinari, Netbai și Niga, care s-au mai întâlnit cu stadioane pline, în rest, ceilalți jucători, fiind sub 22 de ani, nu știu cum vor răspunde. Eu sper s-o facă într-un mod pozitiv”.

Referitor la lotul de jucători cu care va aborda „dubla” cu Ceahlăul, șeful băncii tehnice a Forestei nu va putea conta pe trei fotbaliști importanți. Astfel, fundașul central Karime Makongo a devenit din nou indisponibil după ce, în meciul tur al semifinalei barajului de promovare, de la Râmnicu Sărat, i-a recidivat o leziune mai veche pe care o avea la mușchii inghinali. Nici atacantul Chika Odoh nu va fi recuperat în timp util, medicii recomandându-i trei săptămâni de pauză în urma accidentării suferite în partida de sâmbăta trecute, de pe Areni, cu CSM Râmnicu Sărat. În ce-l privește pe Andrei Tănasă, acesta a ratat întreg sezonul de primăvară.

„Sunt sigur că toți jucătorii care vor intra pe teren din primul minut sau pe parcurs vor da totul pentru echipă. Sperăm ca ora meciului să ne prindă în cea mai bună formă, să facem un joc bun. Avem nevoie de două jocuri bune spre foarte bune, dacă nu perfecte, împotriva celor de la Piatra Neamț pentru a promova”, a conchis principalul Forestei.

La conferința de presă care a precedat duelul cu Ceahlăul, Dorin Goian a fost însoțit de jucătorii Robert Martin și Ilie Marian.

„Va fi un meci cu o încărcătură mai mare decât precedentele cinci, dar avem ambițiile noastre și cred că o să câștigăm”, a afirmat atacantul Robert Martin.

La rândul lui, tânărul mijlocaș Marian Ilie a spus: „Am doar emoții pozitive înaintea acestei duble cu Ceahlăul. Nu simt nici o presiune, pentru că anul trecut am întâlnit adversari mult mai puternici la baraj”.

10 lei este costul unui bilet de intrare la meciul tur dintre Foresta și Ceahlăul Piatra Neamț.