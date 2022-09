Onorabil

Campionatul Național de Rugby în 7 s-a încheiat la finele săptămânii trecute cu etapa a III-a, desfășurată în Capitală, pe Stadionul Național Arcul de Triumf.

Competiția s-a bucurat de o participare numeroasă, 15 echipe, una dintre ele fiind Rugby Club Gura Humorului. După un prim turneu foarte bun, la Iași, încheiat pe locul III, humorenii au mai pierdut din turație, în mare parte din motive obiective. De exemplu, la turneul din Capitală au lipsit cinci tineri jucători de mare perspectivă convocați la un stagiu de pregătire al Naționalei U 18 a României.

RC Gura Humorului a terminat pe locul opt etapa de la București și pe locul 7 la general, din totalul de 15 echipe.

Managerul Ștefăniță Rusu a arătat că lotul a fost subțiat în aceste etape de accidentări și de convocările la lotul național. În etapa de la București a jucat chiar și managerul Ștefăniță Rusu, pentru care rugbiul în 7 a fost o nouă provocare la peste 40 de ani.

„Acest loc 7 în campionat este unul decent, nu cred că ne-am făcut de râs deși evident că puteam și mai mult. Am rulat în aceste trei etape 19 jucători, din care 16 cu vârste sub 20 de ani. Am jucat și cu adversari care se dedică doar acestui gen de rugby, care se joacă totuși foarte diferit de cel în 15 și care evident că necesită și alt gen de pregătire”, a explicat Ștefăniță Rusu.

RC Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava revin din primul weekend din octombrie la campionatul de rugby în 15, unde mai au multe meciuri de disputat.