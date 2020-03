Suceveanul Sebastian Nechita va face parte din lotul României Under 17 la Turul de Elită

Fotbal

Selecționerul reprezentativei Under 17 a României, Adrian Văsâi, a anunțat lotul de jucători pentru Turul de Elită, ultima fază a preliminarilor înainte de campionatul european. Între fotbaliștii convocați pentru această acţiune se află şi mijlocaşul central Sebastian Nechita, legitimat la Juniorul Suceava. Acesta este un jucător de bază al naţionalei Under 17, pentru care a reuşit să marcheze de mai multe ori în ultimul an şi jumătate, în confruntările cu Republica Moldova, Emiratele Arabe Unite, Macedonia, Polonia şi Slovenia. El a avut mai multe oferte de transfer în ultima perioadă, cea mai nouă, care datează de câteva săptămâni, venind din partea grupării de Liga a II-a Politehnica Timişoara.

Reunirea lotului e programată pe 15 martie și, după o perioadă de pregătire în țară, tricolorii vor pleca pe 23 martie în Belgia, gazda Turului de Elită. România va face parte din Grupa a VI-a, alături de Anglia, Georgia şi ţara gazdă, Belgia.

Program meciuri:

- 25 martie 2020: Belgia – România, Anglia – Georgia;

- 28 martie 2020: România – Anglia, Belgia – Georgia;

- 31 martie 2020: România – Georgia, Anglia – Belgia.

La turneul final, programat în perioada 21 mai – 6 iunie 2020, se califică direct câştigătoarele celor opt grupe şi cele mai bune şapte locuri secunde, cărora li se alătură gazda turneului final, Estonia.

România U17 s-a calificat la Turul de Elită după ce a găzduit turneul de calificare în cadrul căruia a obținut două victorii, 1-0 cu Rusia și 6-0 cu San Marino, și a pierdut contra Elveției, 0-1.

Iată lotul de jucători convocat de selecţionerul Adrian Văsâi pentru Turul de Elită:

Portari: Robert Popa (Flacăra Horezu), Alexandru Borbei (ASU Poli Timișoara), Aleksander Mitrovic (SC Dinamo 1948);

Fundași: Grigoraș Pantea, Luca Ciontea (ambii FCSB), Dan Sîrbu, Gabriel Dănuleasa, Bogdan Lazăr (toți Viitorul Constanța), Sergiu Pîrvulescu (ACS SR Municipal Brașov), Botond Gergely (AFK Csikszereda), Fabrizio Constantin (Unirea Bascov);

Mijlocași: Ștefan Bodişteanu, Roberto Mălăele (ambii Viitorul Constanța), Andrei Pandele (FCSB), Sebastian Nechita (Juniorul Suceava), Andrei Gheralia (Vitesse – Țările de Jos), Róbert Csala (AFK Csikszereda);

Atacanți: Claudiu Negoescu (Italia), Romeo Niţă, Robert Tudor (ambii FCSB), Marco Rus (Southampton – Anglia), Ionuț Bătănaşi (Spal – Italia), Luca Andronache (Viitorul Constanța).