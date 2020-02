Handbal masculin

La mijlocul acestei săptămâni, primarul Sucevei, Ion Lungu, împreună cu rectorul Universităţii ”Ştefan cel Mare”, Valentin Popa, au fost prezenţi la antrenamentul echipei de handbal masculin CSU Suceava pentru a oferi garanţia instituţiilor pe care le reprezintă în efortul de promovare în primul eşalon valoric. Suceava are în acest sezon competiţional două formaţii sportive care au şansa să acceadă în eşalonul valoric superior.

Foresta Suceava are posibilitatea de a urca din Liga a III-a în cea de-a doua de fotbal, iar CSU Suceava, la handbal, are ocazia de a reveni în Liga Naţională. Dacă gruparea fotbalistică este pe locul secund în clasamentul seriei I, handbaliştii ocupă primul loc în Seria A din eşalonul secund.

”Am venit să facem cunoştinţă în primul rând şi apoi pentru a garanta faptul că Primăria şi Consiliul Local Suceava vor oferi condiţii optime pentru a ataca promovarea în Liga Zimbrilor. În acest an avem cel mai mare buget destinat handbalului, două milioane de lei. Avem, de asemenea, la dispoziţie, 100.000 de euro pentru schimbarea iluminatului sălii <Dumitru Bernicu>. În următoarea pauză competiţională vom rezolva şi acest lucru. În al treilea rând, pot să spun că sunt optimist în legătură cu începerea lucrărilor la Sala Polivalentă. Ne aflăm în momentul procedurilor de licitare pentru realizarea proiectului şi a studiului de fezabilitate. Avem cinci oferte pentru aceste proiecte şi sperăm că vom putea începe lucrările efective la finele acestui an. Aşa cum ştiţi, va fi o sală mare, de 5.000 de locuri, şi ea va fi destinată în principal echipei de handbal masculin. Anul trecut a fost unul dificil pentru echipa de seniori a oraşului, însă o parte din jucătorii cu experienţă au plecat şi le mulţumim pentru ce au făcut pentru handbalul sucevean. Noi am ales să întinerim echipa şi cred că am făcut bine. Obiectivul este promovarea în Liga Naţională şi revenirea la performanţele din trecut”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Alături de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Suceava, unul dintre principalii susţinători ai echipei de handbal masculin este Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

„Rezultatele din acest sezon competiţional sunt promiţătoare şi ne oferă încredere pentru atingerea obiectivului propus, promovarea. Anul trecut a fost unul bun din punct de vedere financiar şi mulţumim Primăriei şi Consiliului Local pentru sprijin.

USV are prevăzut un buget de excepţie în acest an pentru echipa de handbal masculin CSU Suceava. Suntem pe un drum bun şi sunt optimist în ceea ce priveşte promovarea, menţinerea în Liga Naţională şi apoi calificarea în play-off, şi sper să facem inaugurarea sălii polivalente cu un meci din Cupele Europene”, a declarat rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa.

La rândul său, antrenorul Adrian Chiruţ a salutat prezenţa primarului Ion Lungu şi a rectorului Valentin Popa la şedinţa de pregătire de ieri a echipei.

„Mă bucur mult că jucătorii noştri au avut posibilitatea să simtă pe viu susţinerea pe care Consiliul Local, Primăria şi Universitatea din Suceava o oferă echipei de handbal. Le mulţumim pentru sprijin şi-i asigurăm de faptul că facem toate eforturile pentru atingerea obiectivului propus, promovarea în Liga Naţională”, a precizat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ.