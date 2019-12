Concluzii

Handbalul sucevean se află la un moment de răscruce, după ce în trecutul nu foarte îndepărtat au fost momente de rezonanță, în care echipa locală a jucat o finală de cupă europeană și s-a clasat pe locul III la final de Ligă Națională. Lucrurile s-au schimbat, la fel ca și generațiile, iar după un sezon nereușit, CSU Suceava a retrogradat din primul eșalon valoric al handbalului masculin românesc.

„Nu este cel mai bun moment cel în care ne aflăm, dar vrem să ajungem prin forțele noastre din nou la cel mai înalt nivel. Am mai fost acolo, știm ce trebuie de făcut și ne dorim, la fel ca și în trecut, să ne bazăm pe copiii noștri. Atunci am avut o generație de excepție pe scheletul căreia am construit un proiect ce s-a dovedit a fi viabil, după cum și acum avem o echipă de juniori II la CSU Suceava care promite. Avem antrenori dintre noi, copii talentați din pepiniera proprie și un țel pe care putem să-l atingem”, a declarat coordonatorul secției de handbal din cadrul CSU Suceava, decanul Facultății de Educație și Sport din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Petru Ghervan.

Handbaliștii suceveni au vacanță până în data de 6 ianuarie, după care vor reveni la antrenamente. CSU Suceava este la finele acestui an pe primul loc în seria A a Diviziei A și vizează promovarea.

„Nu pot să spun că a fost un campionat perfect până acum, dar ne-am străduit să ne prezentăm la un nivel bun. Nu mai sunt bucovineni, așa cum a fost odată, dar ne descurcăm. Avem un lot foarte tânăr și, așa alambicat cum e el, a dat satisfacții, pentru moment. Mai este mult de muncă până departe, însă suntem pe drumul cel bun. Pentru Divizia A suntem pregătiți, oarecum, rămâne de văzut cum ar putea fi Liga Zimbrilor. Șansa noastră o reprezintă juniorii care vin din spate și care se află pe primele locuri în campionatele lor. Cu bun-simț, efort și dăruire, ei pot ajunge la marea performanță”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

Clubul Sportiv Universitar Suceava a avut un an bun, cu rezultate notabile la toate secțiile. În 2019 s-au obținut șase medalii la atletism, trei la natație și este în top la handbal.

„La finele acestui an CSU Suceava se poate lăuda cu performanțe de excepție. La atletism, Alin Firfirică s-a calificat pentru Jocurile Olimpice Olimpiadă, chiar dacă în acest moment nu mai este sportivul nostru. De asemenea, Marius Musteață a ajuns pe podiumul Naționalelor Universitare și nu numai, în vreme ce înotătorul Șerban Cotos a punctat și el pentru palmaresul nostru. Ne propunem noi medalii prin aducerea în club de noi atleți, prin progresul sportivilor care ne reprezintă deja și ascensiunea echipelor de juniori la handbal masculin”, a completat directorul CSU Suceava, Sorin Rață.

La unison, cei care au reprezentat CSU Suceava la bilanțul de final de an speră că vor prinde inaugurarea viitoarei săli polivalente din Suceava.