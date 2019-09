Volei

Echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava se află în pregătire pentru un nou sezon ce urmează în Divizia A2. În această vară, formația pregătită de antrenorul Tudor Orășanu a pierdut trei jucători importanți formați tot de el la Liceul cu Program Sportiv Suceava, ce au jucat în ultimii ani și la seniori. Astfel, Alexandru Rață a plecat la CS Unirea Dej, Ștefan Verciuc, la CS Universitatea Cluj, ambii în prima divizie, iar Vlad Buhu a plecat la București, la Facultatea de Arhitectură. În aceste condiții, sucevenii vor să-și completeze lotul de jucători și să facă un prim transfer și să aducă un jucător descoperit și format la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane” din Fălticeni, Gabriel Monga, un jucător polivalent ce a evoluat în ultimii patru ani la Baia Mare, iar acum a terminat junioratul.

„Sper să avem posibilitatea de a plăti grila de transfer a lui Gabriel Monga, un jucător de care avem nevoie și care vrea să vină mai aproape de casă, el fiind din Fălticeni. Deși nu are o statură impresionantă, Gabriel Monga este un jucător polivalent pe care l-am mai văzut în ultimele sezoane în teren, mai ales că a evoluat în ultimii patru ani la Centrul Național de Excelență de la Baia Mare, dar și-n loturile naționale. În plus vom mai promova și alți jucători de la LPS Suceava, așa cum am făcut în ultimii ani. Sper să avem un buget care să ne permită să începem acest sezon și cel mai important să-l terminăm. Mulțumim pentru sprijinul acordat Primăriei și Consiliului Local Suceava”, a explicat antrenorul Tudor Orășanu.

CSM Suceava va evolua pentru prima dată în seria Vest a Diviziei A2

Dacă până acum echipa de seniori a CSM Suceava evolua în seria Est, în acest an, Federația Română de Volei a repartizat-o în seria vest, acolo unde a mai fost repartizată o echipă din zona Moldovei, Știința Bacău, dar și patru echipe din Ardeal, CS Pro-Volei Arad, CSS CNE LAPI Dej, ACS Volei Club 2015 Zalău și CSU Brașov. În seria est vor fi mai multe echipe, mai exact opt, dintre care cinci sunt din București, Rapid, Dinamo, Steaua, AV Titanii București și Știința București, dar și AC Volei Constanța 3.0, CSM Râmnicu Sărat și ACS Volei Dream Team CSS Tulcea.

Sucevenii vor începe noul sezon pe data de 19 octombrie cu o deplasare la ACS Volei Club 2015 Zalău, urmată de altă deplasare la CSU Brașov, iar pe 2 noiembrie va juca pentru prima dată acasă, cu Știința Bacău.