Pe două roţi

Dimineaţă, la ora 8.00, ciclistul Constantin Lucuţar a plecat de pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, într-o cursă de 1.000 de kilometri prin ţară, distanţă pe care şi-a propus s-o parcurgă în 48 de ore, într-o acţiune cu scop caritabil. Membru al Organizaţiei Salvaţi Copiii, Constantin Lucuţar a fost încurajat dimineaţă, înainte de plecare, de mai mulţi tineri din organizaţia din care face parte, câţiva tineri de la Suceava însoţindu-l pe bicicletă pe traseu până la Târgu Neamţ. Pe toată distanţa de 1.000 de kilometri, Constantin va avea alături o echipă tehnică.

Este al treilea an consecutiv când ciclistul Constantin Lucuţar se implică în campania Organizaţiei Salvaţi Copiii pentru prevenirea mortalităţii infantile. Inspirat de lupta pentru viaţă a copiilor născuţi prematur, a răspuns unei provocări personale de a parcurge pe bicicletă 1.000 km în 48 ore, pentru a atrage atenţia asupra situaţiei mortalităţii infantile şi a necesarului de echipamente din spitalele şi maternităţile României. Traseul va fi unul între localităţile: Suceava - Fălticeni - Tg. Neamţ - Topliţa - Reghin - Tg. Mureş - Sighişoara - Braşov - Ploieşti - Buzău - Râmnicu Sărat - Focşani - Adjud - Bacău - Roman - Giratoriu Gura Humorului - Suceava.

„Ideea a plecat din anul 2013, când am avut o tentativă de a face 1.000 de kilometri în 48 de ore. Este o luptă grea cu timpul, oboseala şi vremea care este mereu surprinzătoare. Mereu mă gândesc la lupta eroică purtată de copiii născuţi prematur. Spre deosebire de mine, ei se luptă cu viaţa, fiecare secundă câştigată înseamnă o şansă la viaţă. În anul 2017 m-am alăturat Organizaţiei Salvaţi Copiii şi de atunci lupt şi încerc să parcurg acea distanţă în 48 de ore, dar în acelaşi timp lupt pentru strângerea a cât mai multor fonduri şi donaţii pentru copiii născuţi prematur, pentru ca aceştia să aibă parte de viaţă. Este al treilea an când mă antrenez şi încerc să dobor acest obiectiv propus acum şase ani. Mă bucur că voi avea alături de mine şi echipa tehnică, trei băieţi ce vor fi tot timpul lângă mine. Mulţumesc şi sponsorilor care sunt alături de mine pentru al doilea an consecutiv şi care au spus da acestei provocări. Traseul este unul extraordinar şi abia aştept să pedalez pentru acest scop nobil”, a explicat Constantin Lucuţar ieri dimineaţă, înainte de a pleca la drum din faţa Casei de Cultură Suceava.

Donaţiile pentru această cauză şi acest proiect se pot face pe pagina salvaticopiii.galantom.ro

În ultimii opt ani, Salvaţi Copiii România a investit aproximativ cinci milioane de euro în dotarea a 96 de maternităţi şi secţii de nou-născuţi din toate judeţele ţării, cu peste 630 de echipamente medicale, care au ajutat la supravieţuirea a peste 72.000 de copii.

În acelaşi timp, preşedinta Filialei Salvaţi Copiii Suceava, Camelia Iordache, a fost alături de Constantin Lucuţar la plecarea din centru Sucevei şi a declarat că „În judeţul Suceava, toate spitalele au fost beneficiare ale programului Salvaţi Copiii, anul acesta urmând să beneficieze de echipamente din nou spitalele din Câmpulung Moldovenesc şi Fălticeni şi un cabinet de medic de familie din Dolheşti"