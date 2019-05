Tenis

Cupa Monitorul la tenis a continuat și ieri cu alte șapte partide disputate. Trei meciuri au fost amânate, două din cauza ploilor. Sâmbătă și duminică, organizatorii turneului au programat alte 22 de partide la toate categoriile. La competiția din acest an participă 192 concurenți, însă unii dintre ei au ales să se înscrie la două categorii, astfel că tabloul de concurs numără 227 de competitori. Nu mai puțin de 800 de meciuri va cuprinde maratonul din 2019 al Cupei Monitorul.

Întrecerea în sine este structurată pe mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic zece competiţii distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită plus 40 de ani, Veterani plus 60 de ani, Veterani plus 65 de ani și Veterani plus 70 de ani.

Partidele vor avea loc ca şi până acum, pe zgură, în locaţiile deja tradiţionale, Complexul Sportiv „Unirea” şi la Baza Sportivă IRE. După încheierea turneelor rezervate seniorilor, tot în cadrul Cupei Monitorul vor fi organizate, ca şi anul trecut, un concurs feminin şi un altul destinat copiilor, întrecere care a fost inclusă deja în calendarul Federaţiei Române de Tenis.

Rezultatele de vineri

Vineri 24 mai ora 08.30 Ilie Țebrean – Nicu Costrîș Principală. +50, Grupa E Baza Unirea 6-2, 6-2 Vineri 24 mai ora 10.00 C-tin Bălan - Mihai Macarie Principală, + 50, Grupa B Baza Unirea 6-3, 6-7, 6-4 Vineri 24 mai ora 10.00 Mihai Vieriu - Nicolae Iliuț Veterani, + 60, Grupa A Baza Unirea 6-1, 7-6 Vineri 24 mai ora 12.00 C-tin Bălan – Liviu Bolohan Principală, + 50, Grupa B Baza Unirea amânat Vineri 24 mai ora 12.00 Nicolae Iliuț – Doru Potolea Veterani, + 60, Grupa A Baza Unirea 6-0, 6-1 Vineri 24 mai ora 14.00 Ciprian Nicoară – Vlad Mocanu Secundară, - 40, Grupa A Baza Unirea 6-1, 6-3 Vineri 24 mai ora 14.00 Bogdan Bosancu – Mihai Hagiu Secundară, - 40, Grupa B Baza Unirea 6-1, 6-0 Vineri 24 mai ora 16.00 Adrian Nistor - Vasile Pleșca Principală, + 50, Grupa B Baza Unirea amânat Vineri 24 mai ora 16.00 Vlad Angheluţă – Mihai Schull Principală, +40, Grupa F Baza Unirea 2 – 6, 2 – 6 Vineri 24 mai ora 18.00 Viorel Cojoc – Tiberiu Nichifor Secundară, + 40, Grupa B Baza Unirea amânat

Meciuri programate în weekend