Lupte Greco-Romane

Secţia de lupte greco-romane de la Clubul Sportiv Municipal Suceava a reuşit zilele trecute o perfomanţă notabilă la nivel naţional. Astfel, sportivii antrenaţi de Andrei Bolohan, Valerică Gherasim şi Daniel Ciubotaru au reuşit să câştige medalia de argint şi titlul de vicecampioni ai României la Campionatul Naţional de Lupte greco-romane pe echipe la seniori. Performanţa este cu atât mai mare cu cât Suceava a evoluat la aceste naţionale cu o echipă foarte tânără, majoritatea luptătorilor fiind încă juniori I, doar doi dintre ei fiind în primul an de tineret. CSM Suceava a mai câştigat acum nouă ani o medalie de bronz la seniori pe echipe, când erau antrenaţi de regretatul antrenor Constantin Tăpârjan, iar argint au câştigat acum 27 de ani, în 1981.

Luptătorii sucevenii au reuşit să termine pe locul II la prima etapă a naţionalelor, iar zilele trecute, la cea de-a doua rundă, de la Arad, au reuşit să-şi păstreze acest loc cu o evoluţie şi mai bună pe saltea, în lupta pentru medalii alături de cluburi de tradiţie şi cu bugete mult mai mari precum CSM Slatina, CS Rapid Bucureşti sau CS Metrorex. Titlul de campioană naţională a fost câştigat în acest an de echipa CS Astra Arad, un club privat ce are în componenţă sportivi medaliaţi la naţionalele de seniori, plus campionul european de tineret şi seniori, Mihai Mihuţ, sportiv ce provine din Piatra Neamţ.

Majoritatea sucevenilor au ocupat locul II la categoriile la care au evoluat, aducând puncte importante echipei în clasamentul final realizat după etapa de la Arad

Luptătorii echipei de la CSM au intrat pe saltea foarte hotărâţi să câştige o medalie cât mai strălucitoare şi asta s-a văzut în locurile ocupate la fiecare categorie de greutate. Astfel, la 60 de kilograme, Marian Hangaleţ a terminat pe locul II, poziţie pe care a ieşit şi colegul său Marius Blându, la 63 de kilograme, dar şi Tudor Ursache, la 67 de kilograme. La 72 de kilograme, Mihai Căldăraru a ieşit pe locul II, iar Iulian Șopârlă pe III. La 77 kilograme, Adrian Agache a fost singurul sucevean de pe locul I. La 82 de kilograme, Răzvan Mihalache a ocupat locul II, iar Dan George Rotari locul III. La 87 de kilograme, Mihai Corbu s-a clasat pe II. La 97 de kilograme, Ion Marian s-a clasat pe II, iar Teodor Chira pe III. La 130 de kilograme, Andrei Traian a ocupat poziţia a II-a.

„Pentru clubul nostru această medalie de argint este o performanţă extraordinară, deoarece n-am mai fost vicecampioni pe echipe la seniori din 1981. Sportivii noştri merită felicitaţi pentru că s-au pregătit foarte bine şi s-au concentrat exemplar pe saltea, chiar dacă sunt foarte tineri pentru această competiţie, majoritatea fiind încă juniori I şi doar doi la tineret, toţi medaliaţi naţionali la aceste categorii de vârstă, media de vârstă fiind undeva la 19 ani. Mulţumim pentru sprijinul acordat Primăriei şi Consiliului Local Suceava, Restaurant Melody (Sevi Caba), Harivex, Valexin, Nord Darius Company şi Ghiţă Baltă”, a explicat antrenorul şi directorul adjunct al CSM Suceava, Valerică Gherasim.