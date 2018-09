Minirugby

Turneul de minirugby „Viorel Lucaci” de la Berchișești a devenit deja unul de tradiție pentru sportul cu balonul oval din județul Suceava și din zona Moldovei. Duminică va avea loc cea de-a VII-a ediție a turneului, pe terenul sportiv al Complexului Turistic „Comoara Bucovinei” din satul Corlata, comuna Berchișești. Competiția a fost ideea antrenorului și directorul Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului, Andrei Varvaroi, la care s-a alăturat și Primăria comunei Berchișești.

Acest turneu de amploare naţională are drept scop promovarea tinerilor sportivi din Berchişeşti şi din toată Bucovina, care au avut rezultate remarcabile în competiţiile naţionale şi internaţionale, la discipline sportive precum rugby, judo sau canotaj.

„Cel care a dat numele turneului nostru, Viorel Lucaci, căpitanul echipei Steaua Bucureşti, sportiv născut şi crescut în Berchişeşti, a făcut cinste comunei noastre în ţară şi peste hotare. La ediţia din 2016 a turneului, Viorel Lucaci a primit distincţia de Cetăţean de Onoare al comunei Berchişeşti, în semn de respect faţă de activitatea sportivă a acestuia, el fiind şi component al echipei naţionale de Rugby a României, dar și căpitan la Steaua București. Reuşitele sportive ale lui Viorel Lucaci demonstrează că prin muncă, devotament şi profesionalism poţi să ajungi în vârful oricărei ierarhii sportive, indiferent de unde porneşti. Sunt mândră că performanţele și modelul rugbistului nostru sunt îmbrăţişate de tot mai mulţi copii şi tineri din Berchişeşti”, a declarat primarul comunei Berchișești, Violeta Țăran.

La această ediţie vor participa echipe de mini-rugby din categoriile de vârstă 8, 10, 12 şi 14 ani, la fel ca-n Campionatul Național de Minirugby, competiție unde în acest an, echipa CSȘ Gura Humorului pregătită de Florin Nistor a câștigat medalia de argint la sub 12 ani, iar cea de la CSM Suceava, pregătită de Vasile Conache, a câștigat bronzul la sub 8 ani.