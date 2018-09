Liga a III-a

Echipa de fotbal Şomuz Fălticeni a bifat sâmbătă cel de-al treilea rezultat negativ din acest sezon al Ligii a III-a, dar şi cea mai categorică înfrângere, 0 – 4 în deplasarea de la KSE Târgu Secuiesc.

Gazdele au deschis scorul în minutul 20, iar mai apoi elevii antrenorului Radu Anania au avut o mare ocazie de gol, când Scutariu a şters mingea la un metru în faţa porţii adverse. Şomuz a mai încasat două goluri în minutele 31 şi 34, scorul final fiind stabilit în partea a doua, în minutul 62.

„Spre deosebire de celelalte meciuri din acest sezon, când am pierdut la limită în două dintre ele şi aveam chiar şansa să obţinem două remize, de această dată jocul a fost clar în favoarea adversarilor, care ne-au dominat la toate capitolele. Nu ştiu ce s-a întâmplat şi mă gândesc că poate a fost o relaxare după victoria obţinută în minutul 90 în ultimul meci. După primul gol al lor am avut o ocazie imensă, dar Scutariu n-a împins-o în poartă de la un metru şi poate altfel ar fi fost meciul în continuare. Echipa noastră a căzut, în faţa unui adversar foarte bine aşezat în teren, ce are şi jucători de la futsal, ce se cunosc foarte bine între ei”, a explicat antrenorul echipei Şomuz Fălticeni, Radu Anania.

Şomuz Fălticeni a început meciul de la Târgu Secuiesc în formula: Pascal, Baltariu, Arapaşu, Curuc, Dohotariu, Zamă, Nechitoaia, Popovici, Julei, Scutariu şi Melinte, în teren intrând şi Mircescu, Raţă, Vadim şi Şandru.

În etapa următoare, echipa pregătită de Radu Anania va juca sâmbătă, pe teren propriu, cu Metalul Buzău.