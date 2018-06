Conflict

Aflat într-un conflict mai vechi cu conducerea Liceului cu Program Sportiv din Suceava, acolo unde este antrenor la secţia de atletism, Toader Flămând a protestat din nou ieri, pe străzile Sucevei. Profesorul sucevean a avut ieri o pancartă cu mesajul „Jos primarul Ion Lungu şi directorul Liceului cu Program Sportiv Ion Radu groparii sportului sucevean. De 4 ani – atleţii nu au primit încălţăminte şi au cucerit peste 20 de medalii”. De altfel, acum trei ani, la un meci de fotbal pe stadionul Areni, Toader Flămând şi-a scos sportivii şi i-a plimbat desculţi prin faţa spectatorilor cu pancarte pe care erau scrise mesaje de genul „Campioană a României Desculţ”, „Azi n-am mâncat, dar ne-am antrenat” şi „Medalii am luat. Mâncare n-aţi achitat - LPS şi Primăria”, asta în timp ce el era încălţat. Deşi spectatorii n-au înţeles mare lucru din acest protest, tinerii atleţi au fost foarte ruşinaţi de situaţia stânjenitoare în care au fost puşi.

„Problemele sunt vechi, de acum trei ani de zile, când am demonstrat cu elevii desculţi, fără echipament, pe stadionul Areni, în luna martie, dar nu s-a rezolvat nimic. După cinci ani de directorat ai lui Ion Radu la LPS, la secţia de atletism nu s-a cumpărat o pereche de adidaşi pentru antrenament. Tot timpul aveam competiţii majore, era vacanţă şi la o săptămână sau 10 zile urmau competiţiile de obiectiv, finalele, unde am obţinut medalii şi nu ni s-a dat masă pentru copiii din judeţ. Am plătit eu şi nu au vrut să-mi returneze banii, motivând că nu sunt fonduri. Acum doi ani am plecat la un campionat la Piteşti şi am câştigat medalia de aur, dar Ion Radu era plecat în excursie la Londra şi n-a vrut să ne dea bani. În plus am un copil care e calificat la Campionatul European şi directorul nu vrea să-mi deconteze inclusiv mâncarea pe care o asigur sâmbăta şi duminica de trei ani de zile, când fac pregătire. Nu-l interesează pentru că el nu dă la toată lumea din liceu, ăştia sunt 3-4 copii cu medalii pe care trebuie să-i ţinem. Un sportiv a plecat în cantonament cu lotul naţional pentru Campionatul European şi se pregăteşte cu nişte adidaşi rupţi. Magazia LPS este goală, nu are o pereche de adidaşi, de cuie”, a spus Toader Flămând.

În replică, directorul LPS Suceava, Ioan Radu, spune că Toader Flămând solicită ilegal să i se plătească un referat ce n-a fost aprobat.

„Toader Flămând solicită de la noi şi de la primărie ilegal nişte bani pentru un referat pe care nu i l-am aprobat. Eu nu-mi aduc aminte să-i fi aprobat un referat şi să nu primească banii pe el. Dacă el se duce la competiţii fără să i se aprobe referatul, nu am cum să-i plătesc toate competiţiile la care vrea el să se ducă. El se leagă de o competiţie de la Cluj ce a fost organizată de Asociaţia Judeţeană de Atletism de acolo, pe care eu o consider una amicală în termenii sportului de echipă. Nu putem să forţăm chiar toate concursurile, ci în principal cele din campionatele naţionale”, a explicat Ioan Radu.

Directorul LPS Suceava spune că atletismul a fost singurul ce a primit încălţări la LPS Suceava în ultimii doi ani

Directorul LPS Suceava, Ioan Radu, a explicat faptul că secţia de atletism a primit acum doi ani încălţări, fiind singura secţie ce a beneficiat de acest lucru.

„Atletismul este singura secţie de la Liceul cu Program Sportiv care a primit acum doi ani încălţăminte, deoarece n-au fost bani să le cumpăr şi celorlalte secţii. Toader Flămând vrea întotdeauna un tratament preferenţial. Avem acum campioni naţionali la handbal ce au luat medalia de aur fără să asigurăm niciodată încălţări, cumpărate de şcoală. În plus, spune că aceşti copii pe care-i are trebuie să se pregătească pentru europene şi i-am explicat că noi, LPS Suceava, nu participăm la competiţii internaţionale, acestea fiind finanţate de Federaţia Română de atletism, cea care la loturile naţionale trebuie să se ocupe şi de masă, şi de echipament”, a explicat Ioan Radu.

Toader Flămând mai reclamă faptul că nu i s-au decontat şi alte referate.

„Acum trei ani, când am selecţionat pentru prima dată, mi-a spus (n.r. - directorul LPS) să mă duc că-mi plăteşte, eu am zis că e om de cuvânt şi de trei ani nu mi-a decontat masa, deoarece a zis că nu mi-a dat în scris. Mi-a semnat referatul cu lipsă fonduri, dar cine verifică dacă au fost sau nu bani în acea perioadă şi cu ce s-au cheltuit, pe ce rezultate? Vine vacanţa şi nu-l interesează ce fac cu copiii, doi merg la europene şi avem încă un barem de făcut pentru al treilea în aceste condiţii, medicaţie nu, echipament nu, cantonamente nu, doar cui vrea el. Mi-a dat astă iarnă cu chiu cu vai un cantonament cu aprobarea inspectorului general”, a mai spus Flămând.

Ioan Radu a răspuns şi la aceste acuzaţii: „Vara încep pregătirea toate secţiile, mai ales cele de echipă, şi n-am de unde să le asigur masă tuturor. Nu pot să-i dau numai lui, iar la ceilalţi nu, dacă am bani trebuie să le dau tuturor”.

Toader Flămând este nemulţumit şi de refuzul Consiliului de Administraţie de la LPS de a-i prelungi cererea de continuare a activităţii după ieşirea la pensie

Un alt subiect de dispută dintre antrenorul Toader Flămând şi conducerea liceului este legat de respingerea cererii de prelungire a activităţii după ieşirea la pensie, votată de Consiliul de Administraţie de la LPS.

„Consiliul de Administraţie al liceului, în frunte cu directorul Ion Radu, a votat împotriva mea pentru a nu-mi continua activitatea, cum am dreptul legal. Am proces cu ei şi vom vedea ce se întâmplă. Aşa spune legea, că pot să rămân cu aprobarea lor, dar care sunt motivele pentru care n-au aprobat, pentru că m-am enervat şi am avut altercaţii cu directorul, după care mi-a dat mustrare verbală pentru că mă comport violent. Omul ăla n-are ce căuta acolo pentru că n-a făcut absolut nimic performanţă în liceul ăla, este zero barat. Eu dacă le-am spus în faţă, ei mă taxează pe unde apucă”, a explicat Toader Flămând.

Directorul Ioan Radu spune că aceasta este politica liceului şi nu se pot face excepţii.

„Nu am prelungit niciunui profesor activitatea. Şi Ovidiu Căldăruş a făcut cerere şi i-a fost respinsă, anul trecut s-a întâmplat la fel cu regretatul profesor Teodor Tamaş. Aceasta este politica noastră privind personalul şi nu facem o excepţie pentru el. El ne-a dat în judecată pe subiectul cu rămânerea lui la LPS. Legea spune clar că dacă Consiliul de Administraţie al unei şcoli aprobă prelungirea activităţii unui profesor el poate profesa timp de trei ani, cu aprobare în fiecare an. Am discutat acest aspect şi Consiliul de Administraţie a votat în unanimitate respingerea cererii de prelungire, iar el s-a dus mai departe la inspectorat, unde i-a fost respinsă din nou şi s-a dus în instanţă, pe 21 iunie fiind termen la proces”, a explicat Ioan Radu.

Ioan Radu crede că şi sancţiunile disciplinare primite de Toader Flămând au contat în decizia Consiliului de Administraţie

Directorul Ioan Radu a povestit că antrenorul Toader Flămând a fost tot timpul nemulţumit de conducerea liceului, indiferent cine a fost director. În plus, directorul LPS crede că şi sancţiunile disciplinare primite de Toader Flămând au contat în decizia Consiliului de Administraţie.

„În altă ordine de idei, Toader Flămând are două sancţiuni disciplinare, una pentru defăimarea liceului, iar una pentru bătaia pe care a avut-o cu şoferul microbuzului şcolii. În plus, eu am o plângere făcută la poliţie pentru o întâlnire la care a venit să-mi dea cu un scaun în cap, toate aceste trei chestiuni fiind depuse la Consiliul de Administraţie. Incidentele cu el sunt la ordinea zilei de o bună perioadă, dar nu mai fac caz pentru că ştiu cu cine am de a face. El are impresia că respingerea dosarului de prelungire a activităţii are legătură cu mine, dar în Consiliul de Administraţie sunt profesori, trei consilieri locali şi nu iau eu decizia”, a încheiat Ioan Radu.

Antrenorul Toader Flămând a acuzat şi conducerea Primăriei Suceava, pe primarul Ion Lungu, că i-a promis că-l ajută şi nu s-a întâmplat acest lucru.

„Domul primar m-a minţit ca pe ultimul om că va premia performanţele sportivei Olenici şi nu a dat nimic. Nu ştiu cum la Vatra Dornei şi la Fălticeni se premiază sportivii cu performanţe, dar la Suceava nu. La Suceava e fotbalul care a mâncat banii de trei ediţii de când urmăresc eu, i-a îmbogăţit pe antrenori şi au plecat după 6 luni. La sporturile care aduc medalii pe plan naţional şi internaţional nu se dau bani. Noi suntem ai primăriei, ei ar trebui să ne acorde fonduri. A fost de faţă şi viceprimarul Lucian Harşovschi când domnul primar i-a spus directorului că-i dă bani special pentru a ne plăti nouă, dar n-am văzut nici un ban pe cheltuielile personale pe care le-am făcut”, a spus Toader Flămând.