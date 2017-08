Rugby

Nouă dintre jucătorii Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului, pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi, au participat cu selecţionata zonei Moldova la un turneu ce a avut loc la Baia Mare, competiţie ce a avut rol de selecţie pentru lotul lărgit de rugby al României, la juniori sub 16 ani, născuţi în anul 2002. La finalul testelor şi al meciurilor dintre selecţionatele celor patru regiuni, Moldova, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea, au fost aleşi cei mai buni 45 de jucători ai acestei categorii de vârstă. Din cei nouă sportivi de la Gura Humorului, opt au reuşit să prindă lotul lărgit, clubul din judeţul Suceava având cei mai mulţi jucători selecţionaţi, următorul club fiind tot din Moldova, cu 4 rugbişti. Este vorba de Sebastian Vasilovici, la taloneur, Alexandru Buhăescu, la linia a II-a, Adrian Cojocariu şi Ilie Cătună, la linia a III-a, suceveanul Alin Conache, pe postul la mijlocaş la grămadă, Ciprian Nichitean, la uvertură, Dumitru Cioltan, la centri, şi Mihnea Barău, pe postul de fundaş.

„Ne bucurăm că avem opt jucători în acest lot şi cred că e o alegere normală, după ce echipa noastră a câştigat în acest an titlul naţional la juniorii sub 15 ani, cu o echipă din care au făcut parte toţi cei 9 jucători prezenţi la selecţia de la Baia Mare. M-a mirat faptul că Vlad Sidău nu a prins acest lot, un jucător de linia a treia foarte bătăios, ce nu evită niciodată contactul şi care a fost un jucător de bază în echipa noastră ce a câştigat aurul în această vară”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

Secţia de rugby de la CSȘ Gura Humorului va participa în sezonul ce urmează la mai multe campionate naţionale de juniori, rugby în XV la sub 15 şi 16 ani, grupe pregătite de Andrei Varvaroi, la rugby în 7 la sub 19 ani, grupă pregătită de Florin Nistor, dar şi la cele de minirugby, sub 10, 12 şi 14 ani, şi probabil şi la copiii sub 8 ani.