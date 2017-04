Handbal

Echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava a intrat în a doua fază a Ligii Naţionale, turneul play-out, cel ce va desemna cele două echipe ce rămân direct în Liga Naţională, cele două echipe ce vor merge la baraj, dar şi echipa ce va retrograda direct, pe lângă HC Adrian Petrea din Reşiţa, ce s-a retras între tur şi retur. În prima etapă sucevenii au stat, iar mâine seară, de la ora 18.00, în runda a doua a play-out-ului, vor juca în faţa propriilor suporteri cu CSM Focşani, o contracandidată la primele două locuri din această fază.

Partida va fi ca o finală pentru ambele formaţii, în această fază orice victorie în faţa uneia dintre echipele cu şanse la primele două poziţii fiind un pas mai aproape de menţinerea directă în primul eşalon.

„Vom începe play-out-ul cu un meci cu CSM Focşani, o echipă cu care am jucat mai multe meciuri, atât de pregătire, cât şi-n campionat. Este o echipă pe care o ştim foarte bine şi nu ne este net superioară. Ne dorim foarte mult să câştigăm acest meci şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a ne impune”, a declarat ieri unul dintre cei mai importanţi jucători ai sucevenilor, portarul Cristian Tcaciuc.

Antrenorul Adrian Chiruţ speră ca echipa sa să fie mult mai eficientă la finalizare

Adrian Chiruţ ştie că va fi un meci foarte greu cu Focşani şi cel mai mult se teme de multiplele greşeli la finalizare ale echipei sale.

„Începem cu un meci contra Focşaniului, o echipă pe care o cunoaştem, dar care este foarte imprevizibilă, şi de aceea cred că vom avea un meci foarte greu. Am văzut acest lucru şi-n ultimele lor meciuri, şi în cel cu Dinamo, în care au avut o evoluţie foarte bună şi au pierdut la un singur gol. Au jucători cu experienţă şi o poartă bună, iar în plus, fostul nostru jucător Mădălin Ţuţu este într-o formă maximă. Din păcate, noi am avut întotdeauna probleme la finalizare şi nu mai vorbim de loviturile de la 7 metri, dar sper că băieţii îşi vor da seama de importanţa acestor meciuri, se vor concentra mai bine şi nu vor mai rata atât. Cred că dacă ne vom concentra foarte bine vom fi peste Focşani la ora actuală, dar la fel de bine putem să pierdem, dacă nu vom fi lucizi în joc”, a explicat Adrian Chiruţ.

Tehnicianul sucevean a mai adăugat că echipa trebuie să ia fiecare meci în parte şi cel mai important este să câştige cu Focşani şi Steaua, în condiţiile în care cu celelalte două echipe nu ar trebui să aibă probleme. Altfel, nu ar trebui să mai aibă pretenţii la Liga Naţională.

Studenţii au primit o primă tranşă de bani de la Primăria Suceava, de 200.000 de lei

După o lungă perioadă în care n-au mai primit finanţare din cauza procedurilor de aprobare a bugetelor, clubul universitar a primit zilele trecute o primă tranşă de 200.000 de lei de la Primăria municipiului Suceava, instituţie ce este principalul finanţator al echipei. Studenţii speră ca până la finalul lunii să mai primească o tranşă de bani, pentru a se apropia cât mai mult cu restanţele la zi faţă de jucători.

„Primăria ne-a virat o primă tranşă de bani şi acum urmează să ajungă în conturile băieţilor. Mulţumim domnului primar Ion Lungu că s-au făcut eforturi şi s-a dat o tranşă mai mare şi sperăm că vom mai primi una săptămâna viitoare. Ar fi extraordinar să ajungem la zi cu salariile jucătorilor sau pe aproape, pentru a avea şi o linişte financiară în acest play-out”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

Pentru meciul cu Focşani, Universitatea are la dispoziţie tot lotul de jucători, chiar dacă unii jucători mai acuză diferite dureri, absolut normale după un campionat dificil.

Etapa a doua play-out

CSM Satu Mare – Steaua Bucureşti

CSU Suceava – CSM Focşani

CSM Făgăraş va sta

Clasamentul turneului play-out

1. CSM Focşani 2007 9 6 1 2 235 – 216 19

2. CSA Steaua Bucureşti 9 5 3 1 244 – 214 18

3. CSU Suceava 8 6 0 2 212 – 187 18

4. CSM Făgăraş 9 2 1 6 207 – 235 7

5. CSM Satu Mare 9 0 1 8 209 – 255 1