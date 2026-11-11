Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la monumentul eroului mort în misiune în Irak acum 19 ani

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații a fost marcată și în acest an, miercuri, 11 noiembrie, printr-un ceremonial de omagiere la Monumentul Eroului Ioan Grosaru din satul Păiseni, comuna Cornu Luncii, mort în misiune în Irak, în 2007.

Au fost prezenți la Păiseni camarazi de arme, reprezentanți ai asociațiilor militare, oficialități locale și membri ai familiei eroului căzut la datorie în Irak.

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este dedicată militarilor morți după 1990, în misiuni internaționale.

După cum a transmis primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, au depus coroane de flori, la Păiseni, camarazii de arme din Timișoara Plt. Maj. Bogdan Flueraș și Plt. Maj. Alexandru Roman, reprezentanți ai Batalionului 32 Infanterie ,,Mircea” din Timișoara (unitatea din care a făcut parte eroul), Asociația Naţională Cultul Eroilor ,,Regina Maria” – Filiala ,,Plăieșii” Suceava: prin Maistrul Militar Principal Dumitru Davidel, prim-vicepreședinte onorific al filialei, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) – Sucursala Suceava, prin Caporal (r) Dumitru Florea (președinte), Plutonier (r) Gheorghe Cezar (vicepreședinte) și Marius llie Adoliu, Administrația Publică Locală Cornu Luncii, prin primarul Gheorghe Fron, viceprimarul Constantin Cioban, însoțiți de polițiștii locali Virgil Chiticaru și Tudorel Buta, și familia eroului, prin Teodora Costache, sora sublocotenentului post-mortem loan Grosaru, cea care păstrează vie memoria și opera poetică a fratelui său, în Casa Memorială de la Păiseni.

Pe 21 septembrie 2007, sublocotenentul Ioan Grosaru se afla în misiune de patrulare în Irak, iar TAB-ul cu care se deplasa a trecut peste un dispozitiv exploziv artizanal. TAB-ul a luat foc, iar Grosaru a rămas ultimul în interior, după ce a asigurat evacuarea colegilor. Din păcate, muniţia din TAB a explodat şi i-a curmat viața chiar lui Grosaru.

Așadar, la anul, în 2027, se vor împlini 20 de ani de la această tragedie.