Sâmbătă, 31 octombrie 2026, Biserica Evanghelică de pe strada Armenească nr. 14 din Suceava va găzdui două evenimente dedicate împlinirii a 509 ani de la începutul Reformei Lutherane.

Manifestările sunt organizate de cele două comunități care își desfășoară activitatea în același lăcaș de cult: Biserica Evanghelică germană și Biserica Lutherană Confesională de limbă română.

Slujbă festivă în limbile germană și română, la ora 12:00

La 31 octombrie, creștinii evanghelici luterani sărbătoresc Reforma inițiată de Martin Luther în 1517, când acesta a făcut publice cele 95 de teze, solicitând înnoirea vieții bisericești și întoarcerea la mesajul autentic al Evangheliei.

Spre deosebire de schismă, care desemnează o ruptură a comuniunii bisericești, Reforma a reprezentat o mișcare de înnoire teologică, centrată pe Scriptură, har și credință.

Esența credinței reformatoare este exprimată prin cele cinci principii Sola: Sola Scriptura – numai Scriptura; Sola Fide – numai prin credință; Sola Gratia – numai prin har; Solus Christus – numai Cristos; Soli Deo Gloria – numai lui Dumnezeu gloria.

Biserica Evanghelică din Suceava, aflată în grija doamnei curator Corina Derla, invită credincioșii și pe toți cei interesați la slujba festivă dedicată Zilei Reformei, sâmbătă, 31 octombrie, la ora 12:00.

Slujba va fi oficiată de Pr. Gabriel Catrințașu, în limbile germană și română.

Reforma ne amintește că Biserica este chemată permanent să redescopere mesajul Evangheliei și să mărturisească iubirea și harul lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.

Ziua Reformei, sărbătorită prin două evenimente la Biserica Evanghelică din Suceava

„Povestea Reformei Lutherane”, la ora 18:00

Reforma Lutherană din secolul al XVI-lea a reprezentat un punct de cotitură crucial în istoria europeană, transformând profund nu doar peisajul religios, ci și structurile sociale, culturale și politice ale lumii occidentale.

Prin contestarea autorității absolute a Bisericii medievale și reafirmarea învățăturii biblice despre mântuirea prin har, prin credința în Isus Cristos, Reforma a pus din nou în centrul vieții creștine mesajul Evangheliei, așa cum este exprimat și în Epistola către Efeseni, capitolul 2.

Parohia Lutherană Confesională „Sfânta Treime” din Suceava, păstorită de Rev. Traian Niculescu, va marca Ziua Reformei prin evenimentul cultural și spiritual „Povestea Reformei Lutherane”, organizat sâmbătă, 31 octombrie, începând cu ora 18:00.

Programul va cuprinde o prezentare a principalelor evenimente care au marcat începutul Reformei, precum și interpretarea unor imnuri reprezentative ale tradiției luterane. Un moment muzical special va fi oferit de Cvartetul vocal Intermusica.

Evenimentul se va desfășura în Biserica Evanghelică Lutherană de pe strada Armenească nr. 14. Intrarea este liberă, iar participarea este deschisă tuturor celor interesați, indiferent de apartenența confesională.

Ziua Reformei, sărbătorită prin două evenimente la Biserica Evanghelică din Suceava

Miniexpoziție dedicată artei lui Albrecht Dürer

Cu prilejul celor două evenimente, în biserică va putea fi vizitată și o miniexpoziție de reproduceri ale unor lucrări semnate de Albrecht Dürer (1471–1528), unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Renașterii germane.

Contemporan cu Martin Luther, Dürer a manifestat un interes profund pentru ideile Reformei. Lucrările sale, caracterizate prin expresivitate și o remarcabilă profunzime spirituală, oferă o perspectivă artistică asupra lumii în care s-a născut mișcarea reformatoare.

Expoziția completează programul religios și cultural al zilei, invitând publicul la o întâlnire cu arta, istoria și spiritualitatea europeană.

Ambele comunități îi invită pe suceveni să participe la manifestările dedicate Zilei Reformei, o sărbătoare care amintește de importanța credinței, a libertății de conștiință și a întoarcerii permanente la mesajul Evangheliei.