Ziua porților deschise, pe 5 noiembrie, la Creșa din Burdujeni

Noua creșă din municipiul Suceava, care își va începe activitatea în luna decembrie, când primii copii vor beneficia de facilitățile moderne și spațiile generoase puse la dispoziție, poate fi vizitată de cei interesați.

”Ziua porților deschise” la Creșa din Burdujeni, un loc nou, pregătit să primească pași mici, zâmbete sincere și multe povești frumoase, are loc joi, 5 noiembrie 2026, între orele 15:00–19:00.

„Vă invităm să descoperiți un spațiu modern, primitor și adaptat nevoilor celor mici.

Veți avea ocazia să vizitați creșa, să descoperiți spațiile destinate copiilor și să cunoașteți echipa care îi va însoți cu grijă și răbdare în primii ani ai copilăriei”, a transmis conducerea Grădiniței cu Program Normal Obcini, care coordonează activitatea acestei creșe, precum și a celei din Centru.

Creșa nouă, din Burdujeni, se află pe Strada Mircea Hrișcă, nr. 99, în cartierul Tinereții, are o suprafața totală de 2.410 metri pătrați.

În componența acesteia se numără 11 dormitoare, 6 săli de joacă, o sală de mese, bucătărie proprie, spălătorie și un cabinet medical cu izolator.

Creșa din Burdujeni va sigura servicii integrate de educație și îngrijire pentru 110 copii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani.

Părinții pot depune dosarele de înscriere la sediul Grădiniței cu Program Normal Obcini (Strada Slătioarei nr. 2D, Suceava).

În paralel cu preluarea cererilor pentru copii, municipalitatea suceveană a demarat procedurile administrative pentru selectarea și angajarea personalului didactic, medical și administrativ, astfel încât la începutul lunii decembrie Creșa să își deschidă porțile pentru prima generație de „pitici”.