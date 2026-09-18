Un spațiu de o frumusețe aparte, în care sălbăticia naturii se îmbină cu transformările provocate de activități vulcanice, dar și cu urme ale intervenției umane, Parcul Național Călimani, a împlinit 26 de ani de la înființare.

Ziua Parcului Național Călimani, sărbătoare a legăturii dintre natură și comunitățile din patru județe, care numesc acest loc „acasă”, a fost sărbătorită în cadrul evenimentului „Călimanii ne aduc împreună – natură, oameni și rădăcini comune”.

Evenimentul, organizat de Administrația Parcului Național Călimani, RNP-Romsilva și Institutul pentru Științele Vieții, a adus împreună, la discuții și viitoare colaborări, reprezentanți ai administrațiilor locale, județene, silvicultori, instituții de intervenție, cercetători, asociații, voluntari și mediul de afaceri.

Ziua Parcului Național Călimani, sărbătoare a legăturii dintre natură și comunitățile din patru județe

Parcul care unește patru județe

„O relație durabilă între Parc și comunități se construiește prin dialog, respect și înțelegere reciprocă”, a spus noul director al Administrației Parcului Național Călimani, Cristian Dănuț Ortoanu, care a transmis și un mesaj din partea fostului director, Basarab Bîrlădeanu, recent pensionat, care nu a putut fi prezent.

„Un parc unește patru județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș și Harghita, printr-un patrimoniu natural valoros și responsabilitatea de a-l păstra pentru generațiile viitoare.

Peisajele vulcanice, pădurile și speciile caracteristice masivului dau valoare acestui loc. Tradițiile și cunoașterea oamenilor din comunitățile locale îi completează identitatea. Educația în natură, voluntariatul și turismul responsabil sunt căi prin care grija pentru Călimani poate aduce beneficii și oamenilor locului. Dialogul și implicarea comunităților dau sens și continuitate acestor eforturi”, a precizat Cristina Petronela Mitache, reprezentanta Administrației Parcului.

Mesaje interesante au fost transmise și de către primarii comunelor pe raza administrativă a cărora se află porțiuni din Parcul Național Călimani, fiind evidențiată importanța acestuia din punct de vedere turistic și economic, nu doar ca rol de conservare a biodiversității.

Ziua Parcului Național Călimani, sărbătoare a legăturii dintre natură și comunitățile din patru județe

CALI – LAB – silvicultură adaptată la schimbările climatice

Cu această ocazie a fost prezentat și un amplu proiect de testare, în condiții reale, a practicilor de silvicultură adaptată la schimbările climatice și de restaurare a pădurilor vulcanice: CALI – LAB.

Acesta combină un dispozitiv experimental monitorizat pe termen lung cu un Living Lab care aduce împreună Parcul, gestionarii de pădure, școala și comunitatea locală, a explicat Ciprian Dumitru Muscă, reprezentant al Institutului pentru Științele Vieții.

Ciprian Dumitru Muscă, reprezentant al Institutului pentru Științele Vieții

„Parcul se întinde pe patru județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș și Harghita. Această așezare este un avantaj pentru promovare, pentru că masivul poate fi prezentat ca o singură destinație, cu patru porți de intrare.

Promovarea dă rezultate atunci când administrația parcului, primăriile, școlile, silvicultorii, cercetătorii și firmele din zonă lucrează împreună. Colaborarea dintre ei aduce vizitatori, iar vizitatorii aduc venituri și locuri de muncă pentru oamenii care trăiesc în jurul masivului.

Dezvoltarea zonei se sprijină pe direcții concrete:

educația în natură;

voluntariatul;

turismul responsabil;

gospodărirea durabilă a pădurilor din vecinătatea parcului.

Scopul este ca oamenii locului să poată rămâne și munci acasă.

Le mulțumesc rangerilor și echipei Administrației Parcului pentru munca pe care o fac în fiecare zi. La mulți ani Parcul Național Călimani!”, a adăugat Ciprian Muscă.

Proiectul CALI – LAB, care se va finaliza în primăvara anului viitor, a adus deja o mulțime de informații de pe cele trei parcele de câte un hectar cercetate, fiind făcută atât o inventariere arbore cu arbore, scanare LIDAR terestră și aeriană, în care e evidențiată poziția fiecărui arbore, proiecția coroanelor cât și existența a 918 trunchiuri de lemn mort cartografiate, analize detaliate ale unor probe de sol, dar și analize climatice pentru un sfert de secol, o primă constatare fiind creșterea temperaturilor cu 0,75 grade Celsius la fiecare zece ani.

Ziua Parcului Național Călimani, sărbătoare a legăturii dintre natură și comunitățile din patru județe

Promovarea turistică a Parcului Național Călimani, benefică comunităților locale

Evenimentul a beneficiat și de prezența reprezentanților a două organizații de management al destinațiilor turistice – OMD Bucovina și OMD Țara Dornelor, precum și a Asociației de Ecoturism Țara Dornelor, care se ocupă de promovarea turistică a numeroaselor atracții din Parcul Național Călimani, să fie descoperite de cât mai multă lume, să fie oferite noi produse turistice, experiențe autentice și să se dezvolte proiecte care să aducă mai mulți vizitatori, cu beneficii reale pentru comunitățile locale.

O importantă strategie în această direcție o reprezintă colaborarea cu mediul educațional, pentru dezvoltarea de programe de vizitare a Parcului, cu lecții despre biodiversitate, pădure, apă și peisaj vulcanic, vizite pe poteci tematice, întâlniri cu rangeri, silvicultori și salvamontiști.

„Ziua Parcului este și o invitație de a continua conversația, de a ne cunoaște mai bine, de a împărtăși experiențe și de a identifica lucruri pe care le putem face împreună. Grija pentru natură se regăsește în gesturi concrete, în felul în care vizităm muntele, în ceea ce le transmitem copiilor și în atenția acordată oamenilor. Să păstrăm această legătură pentru oamenii locului. Pentru că adevărata valoare a Călimanilor stă în ceea ce ne leagă. Vă mulțumim că sunteți alături de Parcul Național Călimani!”, au transmis, într-un final, organizatorii evenimentului care i-a adus împreună pe cei care au o legătură puternică cu zona, cu muntele, pădurea și natura, prin colaborarea cărora se pot face multe și de acum înainte.