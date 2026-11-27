Fotograful rădăuțean Cătălin Urdoi îi invită pe suceveni și nu numai să sărbătorească Ziua Națională a României într-un cadru spectaculos, pe Masivul Rarău, supranumit „acoperișul Bucovinei”. Evenimentul va avea loc pe 1 Decembrie, iar organizatorii promit o experiență aparte, cu răsărit de soare la munte, fotografie, tradiții bucovinene și momente dedicate spiritului românesc.

Cătălin Urdoi, unul dintre organizatori, a spus că la această întâlnire sunt așteptați toți cei care iubesc muntele, natura, fotografia și tradițiile românești, indiferent dacă sunt fotografi, videografi sau simpli participanți dornici să petreacă o zi specială în compania unor oameni cu aceleași pasiuni.

Potrivit programului anunțat de Cătălin Urdoi, participanții se vor întâlni la ora 6:00, la benzinăria Socar de la intrarea în Pojorâta. Cei care pleacă din Rădăuți se vor întâlni la ora 4:50, în parcarea Lidl, urmând să pornească împreună spre Rarău.

Ziua Națională a României va fi sărbătorită pe Masivul Rarău. Fotografi, iubitori de natură și tradiții sunt invitați la o întâlnire specială pe „acoperișul Bucovinei”

Primul moment important al zilei va fi răsăritul de pe Rarău, estimat pentru ora 7:40. Mașinile vor fi lăsate în parcarea de la intrarea pe platou, lângă Cabana Salvamont, iar participanții vor continua pe jos până la „râpa fotografilor”, de unde vor putea admira și surprinde răsăritul de pe vârful Rarău.

Participanții sunt încurajați să aducă steaguri tricolore. La acțiunea de pe Rarău vor fi prezenți și mai mulți buciumași, precum și mai mulți câini ciobănești, prin implicarea lui Laurențiu Tăutu. De asemenea, toți cei prezenți vor încinge și o horă românească.

Un alt moment al zilei va fi dedicat uneia dintre atracțiile principale ale Bucovinei. În jurul orei 10:00, grupul este așteptat în Moldovița, de unde va însoți fotografic Mocănița Huțulca până la Argel, la capătul liniei. Aici, participanții vor avea ocazia să surprindă în imagini oameni îmbrăcați în straie populare și momente tradiționale, alături de buciumași.

Ziua Națională a României va fi sărbătorită pe Masivul Rarău. Fotografi, iubitori de natură și tradiții sunt invitați la o întâlnire specială pe „acoperișul Bucovinei”

După mocănița de la Moldovița, cei care doresc vor putea lua prânzul la o pensiune din zonă, iar ulterior programul poate continua cu un ultim popas fotografic în Pasul Palma.

Cătălin Urdoi a atras atenția asupra măsurilor de siguranță, având în vedere condițiile de iarnă de pe Transrarău. Astfel, toate autoturismele trebuie să fie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă, iar participanții sunt sfătuiți să poarte haine groase, mănuși, căciuli și bocanci, deoarece temperaturile vor fi scăzute.

Participarea nu presupune o taxă fixă. Costurile pentru prezența buciumașilor vor fi împărțite între participanți, printr-o contribuție stabilită la fața locului.

„Să ducem spiritul românesc cât mai sus!”, a transmis în final fotograful rădăuțean Cătălin Urdoi, care îi așteaptă pe toți cei interesați să sărbătorească ziua de 1 Decembrie într-un mod inedit, pe „acoperișul Bucovinei”.

Pentru informații suplimentare, cei interesați îi pot contacta pe Cătălin Urdoi, la numărul 0754 705 892, pe Mihnea, din Câmpulung Moldovenesc, la 0722 442 648, sau pe Casian, din Suceava, la 0749 672 584.

Ziua Națională a României va fi sărbătorită pe Masivul Rarău. Fotografi, iubitori de natură și tradiții sunt invitați la o întâlnire specială pe „acoperișul Bucovinei”