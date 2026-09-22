Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”

La 160 de ani de la nașterea marelui poet, scriitor și publicist George Coșbuc (20 septembrie 1866), evenimentul a fost marcat, la Rădăuți, cum probabil i-ar fi plăcut și lui – cu poezii, cu bunătăți din Ardeal și Bucovina, cu expoziție de pictură, cu degustări de vinuri și tării, cu râsete, voie bună și prietenie.

„Seara de toamnă s-a așezat peste Rădăuți ca un abur cald, iar în Ceainăria Regatul Sânzienelor totul a prins strălucirea aceea blândă pe care Coșbuc ar fi iubit-o: lumina joasă, foșnetul frunzelor, oamenii adunați aproape, cu inimile deschise. Înăuntru, mirosea a ceaiuri aromate, a mere coapte și a bucate năsăudene aduse ca o punte între Ardeal și Bucovina – plăcinte rumene, găluște, pâine albă de grâu cinstit, tocăniță (cu carne și cartofi), țuică fiartă cu secărică, toate puse pe masă cu bucuria aceea simplă a oamenilor gospodari.

Oaspeții, frumoși și senini, au stat la povești ca într-un vers coșbucian: cu vorbă domoală, cu râs curat, cu gesturi care păstrează rânduiala satului. Voia bună a crescut încet, ca o horă mică în mijlocul serii, iar ceainăria s-a transformat într-un cuib de lumină, unde tradiția, poezia și gustul bun au stat la aceeași masă.

A fost o seară în care toamna a vorbit pe limba oamenilor – cald, rotund, cu frumusețe și prietenie”, povestesc gazdele evenimentului, Dumitru și Elena Parasca.

George Coșbuc, o poartă spre viitor – ediţia a II-a

Locul de desfășurare a manifestărilor, inclusiv expoziția de pictură a artiștilor plastici Florin și Maricica Bejinari, a fost Ceainăria „Regatul Sânzienelor”.

La final s-au acordat și premiile celei de-a II-a ediții a evenimentului „George Coșbuc, o poartă spre viitor”:

Premiul I – Doina Penteliuc și Dorin Misichevici;

Premiul II – Maricica și Florin Bejinari (Florin Maricica Bejinari), Gelu Ieremie;

Premiul III – Ana Sbiera, Ramona Curic, Iustin Melinte.

„Felicitări laureaților și tuturor participanților la acest eveniment! Alese mulțumiri celor care ne-au susținut și ne-au ajutat, fiecare în felul său, să transformăm vorba în faptă!”, au adăugat Dumitru și Elena Parasca, organizatori și ai Festivalului Național Regina Sânzienelor.

George Coșbuc, o poartă spre viitor – ediţia a II-a