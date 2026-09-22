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Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”

George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a
George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a

La 160 de ani de la nașterea marelui poet, scriitor și publicist George Coșbuc (20 septembrie 1866), evenimentul a fost marcat, la Rădăuți, cum probabil i-ar fi plăcut și lui – cu poezii, cu bunătăți din Ardeal și Bucovina, cu expoziție de pictură, cu degustări de vinuri și tării, cu râsete, voie bună și prietenie.

„Seara de toamnă s-a așezat peste Rădăuți ca un abur cald, iar în Ceainăria Regatul Sânzienelor totul a prins strălucirea aceea blândă pe care Coșbuc ar fi iubit-o: lumina joasă, foșnetul frunzelor, oamenii adunați aproape, cu inimile deschise. Înăuntru, mirosea a ceaiuri aromate, a mere coapte și a bucate năsăudene aduse ca o punte între Ardeal și Bucovina – plăcinte rumene, găluște, pâine albă de grâu cinstit, tocăniță (cu carne și cartofi), țuică fiartă cu secărică, toate puse pe masă cu bucuria aceea simplă a oamenilor gospodari.

Oaspeții, frumoși și senini, au stat la povești ca într-un vers coșbucian: cu vorbă domoală, cu râs curat, cu gesturi care păstrează rânduiala satului. Voia bună a crescut încet, ca o horă mică în mijlocul serii, iar ceainăria s-a transformat într-un cuib de lumină, unde tradiția, poezia și gustul bun au stat la aceeași masă.

A fost o seară în care toamna a vorbit pe limba oamenilor – cald, rotund, cu frumusețe și prietenie”, povestesc gazdele evenimentului, Dumitru și Elena Parasca.

George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a
George Coșbuc, o poartă spre viitor – ediţia a II-a

Locul de desfășurare a manifestărilor, inclusiv expoziția de pictură a artiștilor plastici Florin și Maricica Bejinari, a fost Ceainăria „Regatul Sânzienelor”.

La final s-au acordat și premiile celei de-a II-a ediții a evenimentului „George Coșbuc, o poartă spre viitor”:

Premiul I – Doina Penteliuc și Dorin Misichevici;

Premiul II – Maricica și Florin Bejinari (Florin Maricica Bejinari), Gelu Ieremie;

Premiul III – Ana Sbiera, Ramona Curic, Iustin Melinte.

„Felicitări laureaților și tuturor participanților la acest eveniment! Alese mulțumiri celor care ne-au susținut și ne-au ajutat, fiecare în felul său, să transformăm vorba în faptă!”, au adăugat Dumitru și Elena Parasca, organizatori și ai Festivalului Național Regina Sânzienelor.

George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a
George Coșbuc, o poartă spre viitor – ediţia a II-a
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
Ziua lui George Coșbuc, sărbătorită la Rădăuți, în Ceainăria „Regatul Sânzienelor”
George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a
George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a
George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a
George Coșbuc, o poartă spre viitor - ediţia a II-a

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