La Suceava a fost marcată joi, 19 noiembrie, Ziua Internațională a Profesorilor de Limba Franceză, eveniment organizat de Alianța Franceză, Inspectoratul Școlar Județean Suceava (IȘJ Suceava) și Liceul cu Program Sportiv Suceava (LPS), care a fost și gazdă.

Manifestarea a reunit profesori, elevi și colaboratori, invitați pentru celebrarea limbii franceze, a culturii francofone și a oamenilor care le transmit mai departe tinerelor generații.

Alianța Franceză s-a implicat în această întâlnire ca partener dedicat promovării limbii și culturii franceze, contribuind la apropierea elevilor de spațiul francofon.

Alături de IȘJ Suceava și LPS Suceava, a susținut un demers care a pus în lumină munca profesorilor de limba franceză și valoarea colaborării dintre instituțiile educaționale și comunitatea francofonă.

Ziua Internațională a Profesorilor de Limba Franceză a fost celebrată la Suceava

Un moment central al celebrării l-a constituit mesajul de apreciere adresat profesorilor de limba franceză de Constantin Tiron, inspector școlar pentru limba franceză.

Acesta a transmis mulțumiri și felicitări pentru efortul depus „cu pasiune și dăruire” în promovarea limbii lui Flaubert, a culturii și civilizației franceze și francofone în rândul tinerilor.

Mesajul a recunoscut rolul profesorilor în a transforma învățarea limbii într-o deschidere către alte culturi și către o comunitate mai largă.

Îndemnul inspectorului a fost în acord cu tema din acest an, „Le goût du sport en français : jouons collectif !”, care vorbește despre spirit de echipă și acțiune împreună. „Vă îndemn să rămânem uniți, să fim o echipă, să construim împreună și să ducem mai departe pasiunea pentru limba franceză!”, a transmis Tiron, invitându-i pe profesori să păstreze vie această energie în activitatea lor.

„Tema a rezonat în mod special cu profilul Liceului cu Program Sportiv Suceava, unde performanța sportivă și educația se sprijină pe valori comune: disciplină, perseverență, respect și spirit de echipă. Pentru tinerii sportivi, cunoașterea limbii franceze și a altor limbi străine înseamnă noi posibilități de comunicare, participare la competiții internaționale și întâlnire cu oameni și culturi diferite”, spun organizatorii.

În încheiere, mesajul inspectorului a adus participanții împreună sub un îndemn francofon: „Tous unis, ensemble pour le français!” — Toți uniți, împreună pentru limba franceză. Iar urarea sa, „Vive le français, vive les professeurs de français et vive notre Francophonie!”, a celebrat deopotrivă limba franceză, profesorii care o predau și comunitatea francofonă.