Alianța Franceză din Suceava organizează joi, 19 noiembrie 2026, la Liceul cu Program Sportiv Suceava, o nouă ediție a Zilei Internaționale a Profesorilor de Franceză, sărbătorită pentru al cincilea an consecutiv în școlile sucevene.

Evenimentul este dedicat profesorilor care predau limba franceză și promovează culturile francofone în întreaga lume. În acest an, manifestarea se desfășoară sub genericul: „Le goût du sport en français: jouons collectif!” (Gustul pentru sport în limba franceză: să jucăm în echipă!).

Partenerii ediției 2026 de la Suceava sunt Institutul Francez din România, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Ediția din acest an a Zilei Internaționale a Profesorilor de Franceză va fi precedată de Concursul de creație video „Mon professeur de français”, desfășurat în perioada 9-16 noiembrie 2026, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Competiția se derulează sub coordonarea profesorilor dr. Constantin Tiron, inspector școlar pentru limbi străine, Maria Petronela Munteanu, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, și Cristina Hetriuc, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

Anunțarea rezultatelor competiției și înmânarea diplomelor participanților și câștigătorilor vor constitui unul dintre momentele importante ale evenimentului, dedicat tradiției învățământului francofon din spațiul bucovinean.

Manifestarea va debuta cu un moment dedicat Francofoniei, în cadrul căruia vor fi prezentate activitățile și proiectele francofone instituționale desfășurate de Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Programul Zilei Internaționale a Profesorilor de Franceză va include și prezența artistei plastice Ana-Maria Ovadiuc, care va susține un dialog pe tema „Arta din spatele poveștilor” și va prezenta volumele bilingve, în română și franceză, Rița-Rița gărgărița și Cara, sobița fermecată.

Elevii Liceului cu Program Sportiv Suceava vor susține un moment artistic sub genericul „Chansons et paroles francophones”. În cadrul acestuia, elevi din clasele a IX-a – a XII-a, de la profilurile Filologie și Sport, coordonați de profesorii Loredana Sveica și Tudorel Acsinte, vor prezenta un recital de muzică și poezie, demonstrații de lupte și arte marțiale, precum și dansuri de majorete.

Un alt moment important al manifestării îl va constitui lansarea numărului 10, aniversar, al revistei francofone a Alianței Franceze din Suceava și a Centrului de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Rythmes, couleurs et paroles francophones, publicat sub genericul „Dialogue(s) et Francophonie: 5 ans d’Alliance Française à Suceava”. Coordonatorii publicației sunt prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu și conf. univ. dr. Mariana Șovea.

Ziua Internațională a Profesorilor de Franceză a fost instituită în anul 2019 și este coordonată la nivel mondial de Federația Internațională a Profesorilor de Franceză, împreună cu un comitet internațional din care fac parte mai multe organizații și instituții franceze și francofone: Organizația Internațională a Francofoniei, trei ministere franceze (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ministerul Culturii), Fundația Alianțelor Franceze, Institutul Francez, Agenția Universitară a Francofoniei și TV5 Monde.