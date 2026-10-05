Ziua Holocaustului din România. Destine și mărturii. 85 de ani de la deportările în Transnistria

Cu prilejul Zilei Holocaustului din România, Muzeul Național al Bucovinei organizează expoziția-document „Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria”, un demers dedicat păstrării memoriei victimelor Holocaustului și aducerii în atenția publicului a unor destine marcate de una dintre cele mai tragice perioade ale istoriei recente.

Vernisajul va avea loc la Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, din orașul Siret, pe 9 octombrie 2026, începând cu ora 11:00.

La activitate vor participa prof. Sorin Golda, președintele Comunității Evreiești din Suceava, prof. dr. Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, precum și elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Expoziția „Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria” va putea fi vizitată în perioada 9 octombrie – 22 noiembrie 2026.

Prin această expoziție, Muzeul Național al Bucovinei se alătură demersurilor de păstrare a memoriei victimelor Holocaustului și de transmitere către generațiile tinere a mărturiilor despre trecut, ca formă de responsabilitate față de istorie și de memoria celor care au suferit. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Expoziția este realizată de muzeograful Cristina Slavic, din cadrul Serviciului de Istorie al Muzeului Național al Bucovinei.

Documente și mărturii

Expoziția propune o incursiune în istoria deportărilor în Transnistria, prin intermediul documentelor, fotografiilor, mărturiilor și materialelor documentare care reflectă experiențele celor deportați și ale familiilor acestora.

În urmă cu 85 de ani, mii de evrei din Basarabia și Bucovina au fost deportați în Transnistria, provincie aflată atunci sub administrație românească. Femei, copii, vârstnici și familii întregi au fost desprinse din comunitățile și casele lor și supuse unor condiții de viață extrem de grele. Foametea, frigul, bolile, lipsurile și pierderea celor dragi au făcut parte din experiența deportării pentru numeroase victime. Pentru mulți dintre cei deportați, deportarea a însemnat moartea, aceștia nemaireușind să se întoarcă acasă.

Prin documentele și mărturiile prezentate, expoziția readuce în atenție nu doar dimensiunea istorică a acestor evenimente, ci și poveștile oamenilor din spatele documentelor și cifrelor – vieți schimbate pentru totdeauna de persecuție, deportare și pierdere.

Totodată, expoziția evocă personalități din istoria României care, în acei ani tulburi, au contribuit la salvarea unor vieți, între acestea numărându-se Regina-Mamă Elena și Traian Popovici, primarul orașului Cernăuți. Sunt prezentate, de asemenea, personalități marcante ale culturii evreiești din România și din Bucovina, contribuind astfel la recuperarea și valorificarea unei importante părți a patrimoniului cultural și memorial al regiunii.