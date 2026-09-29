Ziua Europeană a Limbilor Moderne, celebrată cu entuziasm și creativitate la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana a îmbrăcat haine de sărbătoare pentru a marca Ziua Europeană a Limbilor Moderne, un eveniment dedicat diversității culturale, comunicării și unității prin limbile vorbite pe continentul nostru. Elevii, de la cei mai mici din ciclul primar până la liceeni, îndrumați cu dăruire de cadrele didactice, au participat la o serie spectaculoasă de activități interactive, expoziții și ateliere tematice.

​Diversitatea atelierelor desfășurate a demonstrat că limbile străine nu sunt doar materii de studiu, ci adevărate punți de legătură între culturi și oameni. Printre inițiativele coordonate de profesorii școlii s-au numărat:

​Prof. Anastasia Șoldan a coordonat activitatea literară și muzicală „Simfonia cuvintelor” la clasa a V-a A, precum și proiectul internațional „Say Hello to the world”, desfășurat alături de elevii claselor a IV-a și a VI-a.

​Prof. Irina Boca a provocat elevii clasei a VI-a A la dinamică și descoperire în cadrul atelierului de jocuri interculturale „Pașaport pentru Europa”.

​Prof. Diana Moroșan a adus în prim-plan „Curiozități lingvistice” alături de clasa a IX-a A, iar cu elevii claselor a IV-a A, a VII-a A și a VIII-a A a susținut proiectul identitar „I am Europe”.

​Prof. Violeta Dîrtu a stimulat creativitatea lingvistică a elevilor prin activitățile „Dis-moi un mot, je te dis un pays!” (clasa a VII-a D) și „Europa vorbește prin noi!” (clasa a V-a F).

​Prof. Simona Sidoriuc a creat momente emoționante prin „Poetry time” (clasa a VII-a B), cântecul „Hello to all the children of the world” (clasa a V-a F) și tema reflexivă „Our languages, our cultures, our world”.

​Prof. Ionela Nistor a ghidat clasa a VII-a B într-o călătorie vizuală și lingvistică sub titlul „La toile des langues vue par les yeux des élèves”.

​Prof. Daniela Senciuc a adus culoare și armonie la clasa a V-a C prin activitatea „Les langues unissent les couleurs!”.

​Prof. Laura Nistiriuc a organizat expoziția tematică „Porți deschise prin diversitate lingvistică”, oferind un cadru vizual impresionant lucrărilor realizate de elevi.

​Prof. Alina Teleagă a abordat perspectiva liceenilor prin proiectele „Cuvinte fără granițe. Inovație și comunicare în Europa” (clasa a X-a A) și „Limbile Europei, povestea care ne unește” (clasa a IX-a B).

​Prof. Floarea Șoldan a adus un plus de magie pentru cei mici prin activitatea „The Magic of Languages”, desfășurată la clasa a V-a E.

​Prof. Lucan Casandra a explorat saluturile lumii și viziunea inocentă a copiilor prin activitățile „Salutul în diverse limbi” (clasa a VIII-a C), „Limbile Europei prin ochi de copil” (clasa a III-a H) și mesajul unitar „Many languages, one heart!”.

​Reflectând asupra energiei din cadrul activităților, șefa Catedrei de Limbi Moderne, prof. Lucan Casandra, a punctat importanța conectării prin limbile străine:

​„Să sărbătorim limbile Europei înseamnă, de fapt, să le oferim copiilor o cheie spre libertatea de exprimare și înțelegere reciprocă. În spatele fiecărei activități desfășurate astăzi se află dorința noastră de a le arăta că o limbă străină nu se memorizează pur și simplu, ci se trăiește prin joc, muzică și colaborare. Sunt profund recunoscătoare colegilor mei din catedră pentru inventivitatea cu care transformă fiecare oră într-o experiență vie, dar și elevilor noștri care ne demonstrează, an de an, că entuziasmul nu cunoaște bariere lingvistice.”

​Rolul definitoriu al școlii în deschiderea comunității spre spațiul european a fost subliniat de directorul coordonator, prof. Ciotu Iulian:

​„Misiunea instituției noastre este de a pregăti tineri conectați la dinamica lumii moderne, capabili să comunice liber și să prețuiască rădăcinile culturale ale fiecărui popor. Cadrele didactice din catedra de limbi străine au reușit să creeze o atmosferă efervescentă, în care învățarea s-a îmbinat armonios cu bucuria de a fi împreună. Îi felicit pe toți profesorii implicați și pe elevii care au dat viață acestei zile prin talentul și energia lor, reconfirmând statutul școlii noastre de spațiu deschis spre educație de calitate și dialog intercultural.”

​Prin intermediul cântecelor, al poeziei, al desenelor și al dezbaterilor, elevii de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana au demonstrat că, indiferent de limba pe care o vorbim, împărtășim aceleași valori de toleranță, prietenie și cooperare. Ziua Europeană a Limbilor Moderne rămâne astfel un reper de inspirație și o reconfirmare a faptului că diversitatea lingvistică reprezintă una dintre cele mai mari bogății ale Europei.

Prof. înv. primar Lidia-Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana